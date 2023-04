Czy papier toaletowy może powodować raka i bezpłodność? Poznaj ostatnie badania

W badaniu opublikowanym w marcu 2023 roku na łamach „Environmental Science & Technology Letters” prof. Timothy Townsend potwierdził wykrycie w papierze toaletowym związków per- i polifluoroalkilowych (PFAS). Związki te określane są jako „wieczne chemikalia”, ponieważ rozkładają się bardzo powoli i gromadzą się w środowisku. Następnie poprzez ścieki przenikają do wody pitnej i do organizmów ludzi. Badania wykazały, że kontakt z tymi substancjami może przyczyniać się do rozwoju wielu chorób w tym nowotworów w szczególności raka prostaty, jądra i jajnika.

Trujących związków PFAS przybywa

Znane są tysiące takich chemikaliów, które występują m.in. w środkach czyszczących, kosmetykach i produktach higieny osobistej. Cytowane powyżej badanie wykazało, że związki PFAS uwalniają się do środowiska również z papieru toaletowego. Naukowcy po analizie ścieków oraz próbek papieru toaletowego z Ameryki Północnej, Południowej oraz Europy Zachodniej i Afryki przeanalizowali je na obecność związków PFAS. Głównym związkiem z tej grupy wykrytym w badaniu był diPAP 6:2. Badacze stwierdzili, że z papieru toaletowego pochodzi 4 proc. diPAP 6:2 powszechnie spotykanego w amerykańskich i kanadyjskich systemach kanalizacyjnych.

W Europie jednak liczba ta gwałtownie wzrosła. Na przykład w Szwecji z papieru toaletowego pochodziło 35 proc. diPAP 6:2, zaś we Francji było to aż 89 proc. Tak więc w tych krajach papier toaletowy może być jednym z głównych źródeł substancji PFAS w ściekach. Naukowcy apelują o ograniczane PFAS i podkreślają, że redukcja związków PFAS, będących zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia ma kluczowe znaczenie. Potrzebne są dalsze badania, aby lepiej przygotować się do wdrożenia ewentualnych zmian w tym zakresie

Alternatywy dla papieru toaletowego

Ze względu na przedstawione powyżej dane niektórzy eksperci zaczęli rozpowszechniać ideę, że powinniśmy zacząć ograniczać zużycie papieru toaletowego, a nawet całkowicie zakończyć jego obecność w naszych łazienkach. Chociaż jest to element, który uważamy za niezbędny dla naszej higieny, może zagrozić naszemu zdrowiu. Alternatywą dla papieru toaletowego są bidety, które dodatkowo, są przyjazne dla środowiska. Ilość wody użytej w czasie skorzystania z bidetu jest znacznie mniejsza niż litrów wody użytej do wytworzenia rolki papieru toaletowego.

