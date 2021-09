Jak nam szkodzi brak snu? Skutki niewyspania odczuwa się nawet przez tydzień

Neurolodzy z Oxfordu od dawna ostrzegają, że niedosypianie jest równie szkodliwe jak palenie papierosów, ale nadal wiele osób zupełnie bagatelizuje konieczność przeznaczenia co najmniej 6-8 godzin w ciągu doby na sen.

Na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Plos One” polskim badaczom z UJ udało się udowodnić, że niedobór snu nie tylko pogarsza nasze samopoczucie, zwiększa ryzyko udaru i zawału serca oraz naraża nas na szereg zaburzeń układu krążenia, ale także wywołuje długofalowe skutki, które możemy odczuwać nawet przez tydzień, jeśli wcześniej przez 10 dni nie wysypialiśmy się.

twitter

Nie wysypiasz się? Nawet przez tydzień możesz być mniej sprawny intelektualnie!

Jeśli brakuje nam snu, trudniej się nam skoncentrować, mamy niższą sprawność poznawczą, zaburzenia uwagi i problemy z pamięcią. Niewyspanie powoduje, że nasz mózg zaczyna nie tylko słabiej funkcjonować, ale także używa wyłącznie tych samych obwodów neuronalnych i działa w trybie monotonii – powtarza tylko utarte schematy i nie jest w stanie skłonić nas do wyjątkowej kreatywności. Po prostu gorzej nam się wtedy myśli.

Nie bez powodu na genialne pomysły wielu wybitnych twórców lub odkrywców nierzadko wpadało podczas snu, a najbardziej nieszablonowe i oryginalne rozwiązania po prostu im się... przyśniły. Jeśli więc zależy nam na tym, by być wyjątkowo odkrywczym i innowacyjnym – warto dobrze się wyspać.

Czytaj też:

Co jeść, by się lepiej uczyć, czyli... na czym polega „dieta geniusza”?

Co zrobić, by szybciej zasnąć? Najlepsze porady

Oto kilka wskazówek, które pomogą nam błyskawicznie wpaść w objęcia Morfeusza – nie tylko podczas upałów i wyjątkowo gorących, letnich nocy.

Ułóż się w takiej pozycji, w jakiej śpią niemowlęta



Jak się pozbyć nadmiaru ciepła z organizmu? Wystarczy po prostu... rozłożyć swobodnie ręce i nogi – w taki sposób sypiają zwykle najmłodsze dzieci. Warto wziąć z nich przykład, jeśli chcemy zasnąć jak niemowlę.



Schłodzony ręcznik może przynieść ulgę



Prostym, domowym sposobem ułatwiającym zasypianie w szczególnie upalne noce jest włożenie na co najmniej kwadrans do zamrażalnika... zwykłego ręcznika, który kładzie się na poduszce do spania.

Jeśli w sypialni jest tak gorąco, że nie da się usnąć, to taka metoda może przynieść szybką ulgę i poprawić komfort snu. Niektórzy śmiałkowie decydują się nawet na włożenie na chwilę do chłodziarki... prześcieradła. Warto wypróbować!



Użyj termofora napełnionego zimną wodą



Niektórzy polecają, by w czasie irytujących upałów włożyć do łóżka termofor napełniony... lodowatą wodą. Nie zawsze trzeba przecież wlewać do niego wrzątek – równie dobrze będzie utrzymywać niską temperaturę zamiast wysokiej, a jeśli jest nam naprawdę gorąco, możemy się dzięki niemu nieco ochłodzić.



Zabezpiecz sypialnię przed przegrzaniem w ciągu dnia



Nie zostawiaj odsłoniętych zasłon lub rolet w pomieszczeniu, w którym zamierzasz spać i staraj się w miarę możliwości zmniejszyć temperaturę w sypialni – wbrew pozorom lepiej nie zostawiać otwartych okien w ciągu dnia, by promienie słoneczne dodatkowo nie przegrzewały pokoju.



Nie przejadaj się przed snem – w upały lepiej zjedz lekką kolację



Tłuste żeberka, pieczone kiełbasy lub wszelkie ciężkostrawne potrawy nie ułatwią nam zasypiania. Jeśli męczy nas bezsenność, latem zdecydowanie lepiej wybrać lekkie potrawy na kolację, by nie obciążać dodatkowo układu pokarmowego przed snem.

Nie warto przesadzać, bo jeśli będzie nam za bardzo burczało w brzuchu, to wcale nie będzie nam łatwiej usnąć – lepiej zachować umiar.



Przed snem weź chłodny prysznic



Nic nie przynosi takiej ulgi po dniu spędzonym w ekstremalnych upałach jak chwila relaksu podczas wieczornej kąpieli. Zamiast długiego wylegiwania się w gorącej wodzie, lepiej wybrać szybki, letni prysznic, który znakomicie ochłodzi nas przed snem.

Nie przesadzajmy tylko ze zbyt niską temperaturą wody, by nie doprowadzić do szoku termicznego.



Ogranicz ilość sprzętów elektronicznych w sypialni



Warto pamiętać o tym, że komputery, telewizory czy wszelkie elektroniczne sprzęty w czasie upałów są dodatkowym źródłem ciepła, więc lepiej nie gromadzić ich w sypialni.

Jeśli nie możemy sobie pozwolić na oto, by nie korzystać z laptopów lub innych urządzeń w miejscu, w którym zwykle śpimy, to przynajmniej wyłączmy je na długo zanim położymy się spać. W ten sposób można obniżyć temperaturę o około 1-2 stopnie i ułatwić zasypianie w wyjątkowo upalne noce.



Sypiaj w pojedynkę



W upały łatwiej będzie nam zasnąć, jeśli... nikogo nie będzie obok nas w łóżku.

Jeśli wysokie temperatury dokuczają nam zbyt mocno, warto spróbować zasnąć w miejscu, w którym możemy się swobodnie ułożyć do snu w pojedynkę.

Obecność drugiej osoby sprawi, że będzie nam jeszcze cieplej, co niektórym może utrudnić zasypianie w czasie wyjątkowo parnych nocy.



Wybieraj pościel z naturalnych tkanin



Sprawdź, czy przypadkiem nie śpisz na poliestrze, który sprawia, że dodatkowo się pocimy. Najlepiej wybierać pościel ze 100-procentowej bawełny, lnu lub innych naturalnych materiałów, które poprawią komfort naszego snu i ułatwią zasypianie.

Jeśli stać nas na drogie zachcianki – warto zaopatrzyć się w pościel z jedwabiu, która latem chłodzi, a zimą ogrzewa (niestety to całkiem spory wydatek).



Śpij... nago!



Jeśli tytułowy sen nocy letniej nie chce nadejść i jest zbyt gorąco, by zasnąć, warto zastosować najprostsze rozwiązanie i... zdjąć piżamę lub inne zbędne okrycia, które przydają się w zimniejsze dni i sprawiają, że jest nam jeszcze cieplej.

Lekarze od lat powtarzają, że sypianie nago ma wiele walorów zdrowotnych, ułatwia nam zapadanie w głęboki sen, ma dobry wpływ na naszą skórę i układ hormonalny – sprzyja obniżeniu poziomu kortyzolu w organizmie i sprawia, że łatwiej się nam odstresować.Czytaj też:

Pracujesz przed komputerem? Co pół godziny wstań na 3 minuty – zmniejszysz poziom cukru we krwi!Czytaj też:

Sen nocy letniej, czyli... jak szybko zasnąć podczas upałów? 10 wskazówek