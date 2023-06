Pomiar cukru bez nakłuwania palca? Wystarczy... dmuchnąć

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aż 440 mln osób na świecie zmaga się z cukrzycą, w Polsce ok. 3 mln. Dlatego twórcy urządzenia uważają, że diabetomat jest innowacją na skalę światową i jak podkreślają, ułatwi życie milionom ludzi na świecie, uwalniając ich od częstego nakłuwania skóry, koniecznego do wykonania pomiaru glukometrem.

Pacjenci narzekają na glukometry paskowe

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna wynikająca z zaburzonego wydzielania lub działania insuliny. Jest to hormon produkowany przez trzustkę, regulujący wchłanianie cukru z krwi. Osoby chorujące na cukrzycę muszą same kontrolować poziom cukru we krwi i utrzymywać go na właściwym poziomie przyjmując insulinę, aby nie doprowadzić do groźnego dla zdrowia wzrostu (hiperglikemii), ani spadku cukru (hipoglikemii). Do tej pory w diagnozie wykorzystywane są glukometry paskowe, które wymagają jednak nakłucia skóry palca i pobrania kropli krwi do wykonania pomiaru. Są uciążliwe dla pacjentów, zwłaszcza dla tych, którzy muszą taki pomiar wykonywać 5 do 10 razy dziennie. Ponadto metoda ta nie zawsze jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi czy wzrokowymi. Użycie diabetomatu umożliwi kontrolę poziomu cukru bez konieczności nakłuwania skóry i pobierania krwi.

Jak działa diabetomat?

Nowe urządzenie ma za zadanie bezinwazyjne monitorowanie cukrzycy na podstawie analizy śladowych ilości substancji chemicznych zawartych w wydychanym powietrzu. Należą do nich biomarkery: głównie aceton, ale także etanol i lotne węglowodory. Na tej podstawie można określić poziom cukru we krwi. Współautorami projektu są polscy specjaliści z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu.

„Urządzenie jest proste i intuicyjne. Choć pracowaliśmy nad nim z myślą o wszystkich chorych na cukrzycę, to w szczególności mieliśmy na uwadze potrzeby pacjentów z niepełnosprawnościami ruchowymi czy wzrokowymi. To dla tej grupy badanie poziomu cukru w tradycyjny sposób jest szczególnie uciążliwe. Diabetomat zwiększy samodzielność tych osób i pozwoli im na lepsze monitorowanie stanu zdrowia” – wyjaśnia Wojciech Andrysiewicz z CBRTP.

Autorzy projektu w przyszłości chcą go rozbudować o moduł telemedyczny wraz z aplikacją na telefon. Aplikacja będzie zapisywała historię pomiarów i przypominała chorym o konieczności dokonania badania kontrolnego. Będzie też mogła poinformować o wyniku osobę bliską lub pracownika opieki medycznej. Diabetomat ma wkrótce pojawić się na rynku.

