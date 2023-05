Obejrzyj dokładnie swoje paznokcie. Te zmiany mogą być oznaką cukrzycy

Cukrzyca typu 2 to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób cywilizacyjnych o podłożu metabolicznym. Nawet co trzeci człowiek na świecie może mieć stan przedcukrzycowy, a co dziesiąta osoba choruje na cukrzycę typu 2, ale połowa z nich nie jest tego świadoma. Choroba ma związek m.in. z nasilającym się problemem nadwagi i otyłości nie tylko wśród dorosłych, ale również wśród dzieci. Cukrzyca może rozwijać się w ukryciu nawet ponad 10 lat, a nieleczona znacząco skraca życie.

Wczesne objawy cukrzycy widoczne są na paznokciach

Z powodu cukrzycy paznokcie mogą stać się bardziej podatne na grzybicę. Najczęściej zmiany dotyczą paznokci u stóp, które stają się kruche, łamliwe. Przybierają kolor żółto-brązowy. Zdarza się również, że podwaja się ich grubość, co utrudnia obcinanie. Dodatkowym objawem jest łuszczenie się skóry na palcach lub pojawiające się pęcherze. Poprzeczne rowki na paznokciach dużych palców u stóp i kciuków ułożone równolegle do siebie (tzw. linie Beau) mogą oznaczać, że w organizmie rozwija się cukrzyca.

Zmiana koloru płytki paznokcia (tzw. paznokcie Terry'ego), które na końcach przybierają kolor różowy, a biały w pobliżu wału paznokcia, to również symptom zmian cukrzycowych. Dodatkowo, w takich przypadkach, płytka paznokcia staje się matowa i mętna.

Inne, wczesne objawy cukrzycy typu 2

Objawy rozwijającej się cukrzycy widać nie tylko na paznokciach. Należy zwrócić uwagę również na to, czy występują u nas takie symptomy:

wzmożone pragnienie powodowane zbyt wysoką glikemią (stężeniem glukozy we krwi),

częste oddawanie moczu, również w nocy,

zakażenia grzybicze i bakteryjne,

sucha, swędząca skóra,

napady głodu i brak energii,

senność,

bóle mięśni,

utrata masy ciała.

Co zrobić, jeśli zaobserwowałeś u siebie któryś z objawów?

Wystąpienie choćby jednego z objawów cukrzycy należy skonsultować z lekarzem internistą. Aby wykryć na czas niebezpieczne zmiany zachodzące w organizmie, należy też regularnie wykonywać badania profilaktyczne. Zalecane jest, co najmniej raz do roku, kontrolowanie poziomu glikemii na czczo. W tym celu pobiera się próbkę krwi z żyły łokciowej 8–14 godzin od ostatniego posiłku.

Według norm Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego prawidłowy poziom glukozy we krwi na czczo powinien wynosić 70 – 99 mg/dl. Wynik na poziomie 100–125 mg/dl oznacza nieprawidłową tolerancję glukozy i stan przedcukrzycowy. Natomiast jeżeli dwukrotnie wynik poziomu glukozy we krwi na czczo wynosi powyżej 125 mg/dl (każde badanie powinno być wykonane innego dnia), oznacza to cukrzycę.

