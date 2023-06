Chorobę Alzheimera będzie można wykryć znacznie wcześniej. W Białymstoku jest najnowocześniejszy sprzęt

W ramach grantu z MEiN Zespół naukowców z UMB pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Mroczko zakupił zautomatyzowaną i ultraczułą platformę do wykonywania testów immunologicznych. Taka aparatura daje możliwość uzyskanie 1000-krotnie wyższej czułości niż tradycyjne testy immunologiczne (np. test ELISA). Analizator jest w pełni zautomatyzowany, a to wpływa na czas wykonania testu, ale też wydajność oraz precyzję uzyskanych wyników. To z kolei minimalizuje zmienność wyników, która jest typowa dla testów manualnych.

19 czerwca 2023 przedstawiciel Ministerstwa Edukacji przekazał symboliczny czek, dzięki któremu możliwy był zakup aparatury. Należy pamiętać o tym, że choroby neurozwyrodnieniowe dotyczą bardzo wielu osób – mogą dotknąć także nas lub naszych bliskich. Wczesna diagnostyka jest szalenie istotna, między innymi przy chorobie Alzheimera, która jest trudna w leczeniu. Zakupiona aparatura jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostycznych w kierunku tego schorzenia neurodegeneracyjnego.

Nowoczesny sprzęt a diagnostyka chorób cywilizacyjnych

Taka poprawa czułości testów immunologicznych daje nowe możliwości badań, a także pomiarów niewykrywalnych wcześniej biomarkerów. Dzięki zaawansowanej technologii możliwe będzie poszukiwanie nowych białek specyficznych, co z kolei może skutkować wcześniejszą diagnostyką chorób cywilizacyjnych. Będzie to możliwe nawet wtedy, gdy u pacjenta nie zaobserwuje się jeszcze pierwszych objawów choroby. Naukowcy będą mieć możliwość prognozowania tych chorób, a także ich monitorowania.

Będziemy mogli oznaczyć biomarkery, których do tej pory nie mogliśmy oznaczyć tradycyjnymi metodami, czy też to, co jest niezwykle ważne przy chorobie Alzheimera – nie musimy pobierać płynu mózgowo-rdzeniowego, ale wystarczy krew. Możemy powiedzieć, że to jest nowa era diagnostyki choroby alzheimera – powiedziała prof. Barbara Mroczko.

Wczesna diagnoza to skuteczne leczenie

Wczesna diagnoza choroby daje możliwość skutecznego leczenia, ale to nie wszystko. To z kolei ma wpływ także na jakość życia pacjentów, a także wydłuża jego czas. Dodatkowo obniża koszty leczenia. „Choroba Alzheimera jest chorobą bardzo trudną w leczeniu, dlatego najważniejsza jest wczesna diagnostyka” – zaznaczył rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski.

Platforma w ultraczuły sposób będzie mogła rozpoznać zaburzenia już na ich wczesnym etapie. „Na początku pacjent nie ma żadnych objawów, później pojawiają się łagodne zaburzenia poznawcze i na końcu demencja na skutek rozwoju choroby Alzheimera. W związku z tym dysponowanie sprzętem, tą platformą, którą uzyskaliśmy dzięki dofinansowaniu z ministerstwa nauki, jest dla nas bardzo ważnym narzędziem, aby pomóc pacjentom – zwłaszcza tym, którzy już mają historię rodzinną występowania chorób neurozwyrodnieniowych (...) Im wcześniejsza diagnostyka, tym wcześniejsze formy terapii możemy zastosować" – poinformowała prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko.

Dodatkowo dzięki nowoczesnemu sprzętowi pojawia się możliwość realizacji badań na łatwiej dostępnym i bezpieczniejszym materiale biologicznym. Możliwe więc będzie przeprowadzanie badań we krwi (stężenie wskaźników choroby może być tam znacznie niższe). Wpłynie to na poprawę komfortu psychicznego pacjenta, ale także będzie sprzyjać rozwojowi badań w tym obszarze.

Plany nad rozpoczęciem badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi

Sprzęt znajduje się w Zakładzie Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych w Białymstoku. Aktualnie pracownicy UMB są szkoleni z obsługi tej nowoczesnej aparatury, by już za kilka miesięcy sprzęt mógł zostać wprowadzony do użytku. Pojawia się też pytanie, co dalej w związku z zakupem tej aparatury?

Naukowcy z UMB zamierzają przeprowadzić badania nad poszukiwaniem nowych wskaźników umożliwiających wykrycie i monitorowanie wczesnych zmian patologicznych w ośrodkowym układzie nerwowym będących pierwszym symptomem rozwijającej się choroby neurodegeneracyjnej, m.in. choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego (SM), łagodnego upośledzenia funkcji poznawczych (MCI) oraz innych chorób w przebiegu których występują zaburzenia funkcji poznawczych np. zespole Downa (który charakteryzuje się występowaniem zmian neurodegeneracyjnych już w młodym wieku)– brzmi komunikat opublikowany na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

