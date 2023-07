Późne macierzyństwo jest związane z dłuższym życiem – najnowsze badania

Aktualnie decyzja o macierzyństwie w życiu kobiety zapada później, niż działo się to jeszcze kilkanaście lat temu. Z roku na rok średni wiek kobiet zachodzących w ciążę rośnie. Wpływają na to różne czynniki. Jednym z nich jest chęć świadomego przeżywania macierzyństwa. Trzeba się jednak do tego odpowiednio przygotować, ponieważ późne macierzyństwo może nieść za sobą pewne zagrożenia. Z najnowszych badań wynika jednak, że kobiety, które zwlekają z decyzją o tym, by zostać mamą, żyją nieco dłużej.

Późne macierzyństwo a długie życie kobiety

Z badań opublikowanych ostatnio w piśmie „medRxiv” wynika, że kobiety, które rodzą dziecko w późniejszym wieku, żyją dłużej w porównaniu do tych rodzących młodziej. Niels van den Berg z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lejdzie w Holandii razem ze swoimi współpracownikami skupili się na lepszym zrozumieniu związku między ogólnym zdrowiem kobiety i zdrowiem reprodukcyjnym, a także tym, jak zmienia się ono razem z wiekiem kobiety. Naukowcy w tym celu przeanalizowali dane pochodzące od ponad 11,5 tys. kobiet z dwóch istniejących już badań. Wszystkie te kobiety żyły przynajmniej 50 lat lub więcej. Miały one także co najmniej jedno dziecko, które zostało poczęte w sposób naturalny (bez technik wspomaganego rozrodu, takich jak na przykład metoda in vitro).

Wnioski z badania nad długością życia kobiet i późnym macierzyństwem

Przeprowadzone badanie dowiodło, że te kobiety, które urodziły swoje dziecko w późniejszym wieku – żyły dłużej. Badacze twierdzą, że każdy dodatkowy rok przed urodzeniem ostatniego dziecka jest związany z dodatkowymi 22 dniami życia. Porównując kobiety, które urodziły swoje ostatnie dziecko w wieku 40 lat lub młodszym z tymi, które urodziły swoje ostatnie dziecko w wieku 45 lat lub starszym, badacze stwierdzili, że ta ostatnia grupa żyła średnio o 17 miesięcy dłużej. Z analizy statystycznej wynika, że nie jest to przypadkowe odkrycie, ale istnieje realne powiązanie między długością życia kobiety, a czasem, kiedy została ona mamą.

Naukowcy po przeanalizowaniu danych kobiet wysnuli również wnioski, że późniejszy poród jest związany z lepszym zdrowiem kobiety, które umożliwia poczęcie dziecka w późniejszym wieku, ale w konsekwencji – wpływa też na długość ich życia.

Z czego wynika związek między późnym macierzyństwem a dłuższym życiem?

Z późnym porodem, a co za tym idzie – również długością życia przebadanych kobiet, nie wiązało się z posiadanie długowiecznych rodziców lub innych długo żyjących krewnych. Okazuje się więc, że zachowanie zdrowia reprodukcyjnego wcale nie musi być związane jedynie z uwarunkowaniami genetycznymi, ale zależy również od stylu życia. I choć Niels van den Berg zaznacza rolę innych czynników, to na razie potrzebne są dalsze badania, by wykluczyć rolę genetyki, której na razie jest to przypisywane. Aktualnie nie jest również jasne, w jaki sposób i dlaczego późniejszy wiek urodzenia ostatniego dziecka może wpływać na długość życia kobiety – potrzebna jest dalsza analiza, żeby lepiej poznać mechanizmy z tym związane.

Założenie, że kobiety, które urodziły dziecko w późniejszym wieku żyją dłużej, potwierdzają też wcześniejsze badania. Jedno z nich to badanie opublikowane w październiku 2020 roku w czasopiśmie „Menopause”, wydawanym przez Północnoamerykańskie Towarzystwo Menopauzy (NAMS). Wykazało ono, że te kobiety, które urodziły ostatnie dziecko w starszym wieku, najprawdopodobniej żyją dłużej. Związek między późniejszą ciążą a dłuższym życiem wykazało również badanie opublikowane w styczniu 2015 roku w czasopiśmie „Menopause” – kobiety, które miały ostatnie dziecko po ukończeniu 33. roku życia, miały podwójnie większe szanse na przeżycie do 95 lat lub dłużej w porównaniu z tymi, które miały ostatnie dziecko przed ukończeniem 29. roku życia.

