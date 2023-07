Nowatorska operacja u pacjentki z endometriozą. Przeprowadzili ją lekarze z Katowic

Endometrioza jest chorobą, która sprawia, że kobieta „cierpi od środka”. Szacuje się, że występuje ona u 6-15 procent ogólnej populacji kobiet (głównie w wieku rozrodczym). U tych, które borykają się z niepłodnością, częstość występowania tej choroby wzrasta do 35-50 procent. Endometrioza jest udręką milionów kobiet w Polsce. Choroba ta jest definiowana jako występowanie błony śluzowej trzonu macicy poza jej naturalnym umiejscowieniem. Jest ona związana z bólem, który może mieć charakter okresowy, przechodzący w ciągły ból. Objawia się między innymi bolesnymi miesiączkami, bolesnym współżyciem, a także bólem podczas oddawania moczu.

Nowatorska operacja u pacjentki z endometriozą

Lekarze z Katowickiego Centrum Onkologii przeprowadzili pierwszą taką operację w województwie śląskim. Była to zarazem jedna z pierwszych w kraju operacja skleroterapii torbieli endometrialnej u pacjentki z endometriozą. Ta nowatorska metoda daje kobiecie po zabiegu szansę na macierzyństwo oraz nie uszkadza jajników. Pacjentka, która przeszła tę operację, w rozmowie z TVP3 Katowice powiedziała, że do tej pory, gdy mówiła o swoich bolesnych miesiączkach, to słyszała, że „tak po prostu musi być”. Niezmiernie ważne jest jednak, by cierpiące kobiety wiedziały, że wcale nie musi „tak być”.

„Okazało się, że mam torbiel. I ta torbiel z kontroli na kontrolę rosła. Udałam się do pana doktora i zdiagnozował u mnie endometriozę” – tłumaczy pacjentka Justyna Wachowicz. Ze względu na plany macierzyńskie kobiety lekarze zdecydowali o podjęciu nowatorskiego leczenia. Pacjentka, u której przeprowadzono zabieg, jest jedną z pierwszych kobiet w Polsce, u której do usunięcia torbieli endometrialnej jajnika zastosowana małoinwazyjną operację metodą sklero-terapii.

Jak przebiegała operacja metodą skleroterapii?

W jaki sposób przebiega operacja, która została przeprowadzona ostatnio w Katowicach? „Polega na odessaniu zawartości takiej torbieli i podaniu do środka alkoholu absolutnego, który niszczy ogniska endometriozy. Dzięki takiej technice zmniejszamy ryzyko uszkodzenia jajnika. Utrata rezerwy jajnikowej jest minimalna, więc pacjentka ma większe szanse na zajście w ciążę”– wyjaśnił dr Daniel Kurczyński, ginekolog, onkolog, kierownik bloku operacyjnego Katowickiego Centrum Onkologii. Kobieta, u której został przeprowadzony zabieg, mówi:

Po przeprowadzonej operacji u pacjentki niemal nie ma już śladu: „Ja myślę, że metoda, którą pan doktor zastosował, była jak najmniej inwazyjna. Było to wykonane laparaskopowo, mam po prostu cztery dziurki w brzuchu, szwy, które już zostały zdjęte i tak naprawdę nie ma już po tym śladu.

W endometriozie istotna jest szybka diagnoza choroby

Żeby terapia była skuteczna, szalenie ważne jest postawienie szybkiej diagnozy. Często jednak pacjentki czekają na nią przez wiele lat, a w tym czasie choroba sieje spustoszenie w ich organizmie. Przyszłością w diagnostyce endometriozy są nieinwazyjne testy: „Testy z błony śluzowej endometrium czy testy polegające na tym, że wykonujemy rezonans specjalną techniką przeznaczoną dla endometriozy lub wykonujemy eksperckie USG” – tłumaczy dla TVP3 Katowice prof. Krzysztof Nowosielski, kierownik oddziału ginekologii, położnictwa, i ginekologii onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach.

Dzięki specjalnym testom na endometriozę pacjentka na diagnozę czeka 10 dni, nie 10 lat. Ta innowacyjna metoda, dzięki której możliwe będzie wykrycie endometriozy, może skrócić kobietom drogę przez mękę. Dzięki temu w krótkim czasie będzie można ustalić, czy dana pacjentka rzeczywiście choruje na tę chorobę. Nieinwazyjny test ma sprawić, że diagnostyka endometriozy zyska zupełnie nową jakość. Nowoczesne rozwiązanie pozwoli na skrócenie całej ścieżki diagnostycznej (która w Polsce aktualnie niekiedy zajmuje lata).

Mechanizm małoinwazyjnych testów na endometriozę ma przypominać ten, który działa między innymi w testach na koronawirusa – polega na wykryciu specyficznego markera, który jest nadaktywny u kobiet cierpiących na endometriozę. Producenci oceniają jego czułość na około 95 procent. Takie testy będzie można wykonać w prywatnych gabinetach ginekologicznych (niektóre placówki już zaczęły stosować tę metodę).

