Nowa skala do oceny choroby Alzheimera. Przypomina tę do diagnozowania nowotworu

Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, która objawia się postępującymi zaburzeniami pamięci i zdolności intelektualnych. Z czasem choroba całkowicie uniemożliwia funkcjonowanie takiej osoby. Badacze podczas globalnej konferencji Stowarzyszenia Alzheimera w Amsterdamie zaproponowali nowe wytyczne w diagnozowaniu tej choroby. Zostały one opublikowane w raporcie wydanym przez „Alzheimer Association”.

Nowa skala jest podobna do tej, która jest stosowana w przypadku diagnozowania nowotworu. „Nie ma czegoś takiego jak łagodny rak piersi. Są to etapy numeryczne” – powiedział dr Clifford Jack z Mayo Clinic w Rochester, który jest głównym autorem raportu. Badacz zwrócił również uwagę na to, że wiele innych stanów może powodować demencję, jednak nie każda demencja jest chorobą Alzheimera. Zaproponowane wytyczne są przeznaczone do stosowania przez lekarzy w praktyce klinicznej. Aktualnie projekt nowych wytycznych jest otwarty do przeglądu oraz komentarzy ekspertów. Następnie zostanie on zmodyfikowany zgodnie z ich ewentualnymi sugestiami.

Numeryczna skala oceny choroby Alzheimera

Numeryczny system stopniowania ma oceniać postęp choroby, przy jednoczesnej eliminacji terminów takich jak „łagodny, umiarkowany, ciężki”. Przeprojektowanie wytycznych wydanych w 2018 roku wynika ze wzrostu dostępności testów wykrywających kluczowe białka związane z chorobą Alzheimera, takie jak beta-amyloid, we krwi, a także nowych sposobów potwierdzania tego rodzaju patologii przed wdrożeniem terapii.

„Rzeczywiście wkraczamy w erę o wiele bardziej spersonalizowanej medycyny, gdzie zaczynamy rozumieć, że istnieją pewne biomarkery, które są podwyższone w różnym stopniu u ludzi w różnych etapach choroby” – powiedziała dr Maria Carrillo, główny dyrektor naukowy Alzheimer's Association.

Jak będzie wyglądała nowa skala do oceny choroby Alzheimera?

W ramach tego nowego podejścia diagnostycznego pacjenci będą otrzymywać wynik od 1 do 7 punktów. Punktacja będzie zależna od obecności nieprawidłowych biomarkerów choroby oraz stopnia zmian poznawczych. System będzie obejmował również cztery biologiczne etapy, które zostaną oznaczone literami a, b, c i d. Na przykład etap 1a to moment, gdy osoba jest całkowicie bezobjawowa, ale ma nieprawidłowe biomarkery. Etap 1a to tak naprawdę początek dowodów, że ktoś ma tę chorobę.

Nowa skala zawiera również etap 0 dla osób, które noszą geny gwarantujące rozwinięcie choroby Alzheimera. Zaliczają się do niej między innymi osoby z zespołem Downa, z których u 75 procent rozwija się choroba Alzheimera w wieku dorosłym. Z kolei na etapie 2 dana osoba może mieć pozytywne biomarkery i subtelne zmiany w zachowaniu lub funkcjach poznawczych. Etap 3 odpowiada łagodnym upośledzeniom funkcji poznawczych, natomiast etapy 4,5,6 odpowiadają łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej postaci choroby. „Projekt wytycznych jest dostępny do oceny i komentarzy przez ekspertów i zostanie później zmieniony w taki sposób, aby odzwierciedlić te uwagi” – powiedział rzecznik Alzheimer's Association.

