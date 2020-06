Przyczyny zapominania, które nie mają nic wspólnego z chorobą Alzheimera

Wchodzisz do pokoju, i zapominasz, po co przyszedłeś. Umykają ci nazwy i imiona. Kilka razy dziennie szukasz telefonu lub okularów. Brzmi znajomo? Od czasu do czasu zapominanie o czymś jest normalne, ale jeśli codziennie walczysz z wieloma „zawieszeniami” pamięci, być może czas na głębszą refleksję. Nie martw się, chroniczne zapominanie niekoniecznie oznacza chorobę Alzheimera. W rzeczywistości istnieje wiele powodów, dla których pamięć może być opóźniona.

1. Zażywasz leki, które wywołują skutki uboczne pamięci

„Jeśli martwisz się swoją pamięcią, jedną z pierwszych rzeczy do zrobienia jest przejrzenie listy leków – mówi dr Lauren Drag, neuropsycholog z Stanford Health Care. Zauważa, że ​​kilka leków na receptę i bez recepty może opóźniać pamięć. Na szczycie tej listy znajdują się leki antycholinergiczne, które są lekami zakłócającymi neuroprzekaźnik w mózgu o nazwie acetylocholina. Leki przeciwhistaminowe, leki przeciw refluksowi, leki na skurcze mięśni i depresję są uważane za antycholinergiczne. Jeśli podejrzewasz, że twoje leczenie jest odpowiedzialne za epizody zaników pamięci, zapytaj lekarza, czy istnieje alternatywa warta rozważenia.

2. Walczysz z depresją

Kiedy jesteś zdołowany, trudno jest skupić się na tym, co jest przed tobą – a ​​przywołanie tego później jest praktycznie niemożliwe. Depresja może przekształcić pewne części mózgu. „Badania sugerują, że może to być związane ze zmianami wielkości i funkcjonowania obszarów mózgu, które są ważne dla takich umiejętności, jak pamięć, szybkość, z jaką myślimy, uwaga i zdolność rozwiązywania problemów” – mówi dr Lauren Drag.

3. Za dużo pijesz

Wiesz, że alkohol go zamazuje pamięć podczas picia, ale może też sprawić, że osoby pijące nie pamiętają nic po wytrzeźwieniu. „Co ciekawe, badania wykazały, że trzeźwość może prowadzić do chwilowego pogorszenia pamięci i myślenia podczas przechodzenia okresu detoksykacji” – mówi dr Drag. Niektóre osoby, głównie przez całe życie nadużywające alkoholu, mogą nigdy nie odzyskać swojej ostrości pamięci. Ale większość ludzi może oczekiwać, że mgła zapomnienia w końcu zniknie, choć może to potrwać od tygodni do miesięcy.

4. Stres cię przytłacza

Stres odwraca uwagę twojego mózgu, gdy ten powinien zapamiętywać informacje. Właśnie dlatego numer telefonu, o którym ci mówiono, może uciec, zanim zdążysz wyciągnąć telefon z kieszeni i zadzwonić. Nawet codzienne problemy z zarządzaniem rachunkami domowymi i napiętymi harmonogramami mogą osłabić twoje umiejętności pamięci. Chroniczny, silny stres jest jeszcze gorszy. „Może mieć znaczący wpływ na mózg, prawdopodobnie poprzez długotrwałe narażenie na hormony uwalniane w okresach stresu” – wyjaśnia dr Drag.

5. Masz nierozpoznany problem zdrowotny

Wszelkie dolegliwości wpływające na ukrwienie mózgu – takie jak cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi lub wysoki poziom cholesterolu – mogą powodować blokady psychiczne. Niedoczynność tarczycy, niedobory witamin i zaburzenia równowagi hormonalnej mogą również powodować problemy z pamięcią. Zaleca się skontaktować z lekarzem w celu wykluczenia tych przyczyn i upewnienia się, że nie ma się o co martwić. W niektórych przypadkach prosty suplement witaminy pomoże przywrócić sprawność mózgu.

6. Jesteś bardzo zmęczony

Badania wykazały, że ludzie, którzy spędzają mniej czasu w głębokim śnie, mają więcej problemów z pamięcią. Dobre wieści? Czasami wystarczy szybka drzemka – nawet zaledwie 6 minut – aby wzmocnić mózg. Jeśli mimo drzemek czujesz się wyjątkowo zmęczony, zrób dokładną kontrolę. „Bezdech senny może na przykład pozbawić mózg tlenu i doprowadzić do zmian w dopływie krwi do mózgu, co z czasem może negatywnie wpłynąć na pamięć i zdolności myślenia” – mówi dr Drag.

7. Po prostu się starzejesz

Z wiekiem twój mózg może wykazywać oznaki zużycia. Alzheimer staje się znacznie bardziej prawdopodobny po 65 roku życia, ale łagodne zapominanie jest jeszcze bardziej powszechne. Więc jeśli masz trudności z nauczeniem się nowych umiejętności lub przypomnieniem słowa, którego chcesz użyć w zdaniu, może to być naturalną oznaką starzenia.

Czytaj także:

Ta prosta sztuczka dobrze wpływa na pamięć. Możesz ją zrobić w każdej chwili