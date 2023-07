Wykrycie tętniaka aorty brzusznej będzie znacznie prostsze? Jest na to nadzieja!

Tętniak aorty brzusznej w 65-75 procentach przypadków nie daje objawów klinicznych. U większości chorych (75 procent) jest on rozpoznawany przypadkowo podczas badania obrazowego jamy brzusznej, wykonywanego z zupełnie innej przyczyny. Najgroźniejszym powikłaniem tętniaka aorty brzusznej jest jego pęknięcie, a ryzyko zwiększa się wraz ze średnicą tętniaka. W chwili pęknięcia pacjenci odczuwają nagły, silny ból w okolicy lędźwiowej, promieniujący do okolicy krzyżowej, krocza, podbrzusza i pachwin. Tętniak aorty brzusznej jest szczególnie niebezpieczny z uwagi na to, że większość przypadków przebiega bezobjawowo lub objawy nie są charakterystyczne dla tej choroby. „Najbardziej poważną konsekwencją jest pęknięcie tętniaka. Kiedy jest on umiejscowiony na aorcie brzusznej, zwykle w 80 proc. przypadków niestety kończy się to śmiercią” – powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem Lublin prof. Anna Bogucka-Kocka, kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Warto więc wiedzieć też, jakie badania pozwalają wykryć tętniaka aorty brzusznej.

Znaczenie cząsteczek mikroRNA w teście

Dr n. farm. Daniel Zalewski, pracownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zauważył, że kluczowe znaczenie mają cząsteczki mikroRNA. „One regulują aktywność w większości genów u człowieka. One decydują o tym, jakie białka są produkowane w komórkach, a więc o tym, jakie te komórki pełnią funkcję, jak są zbudowane. Zaburzenia w aktywności cząsteczek mikroRNA mogą powodować pewne zaburzenia w funkcjonowaniu komórek, a to w konsekwencji może doprowadzić do powstania choroby, którą jest tętniak aorty brzusznej” – powiedział specjalista. Wyjaśnił również, jakie znaczenie miały one w opracowywaniu specjalnego testu wykrywającego tętniaka aorty brzusznej:

W naszym badaniu porównaliśmy aktywność cząsteczek mikroRNA u pacjentów z wykrytym tętniakiem aorty brzusznej. Porównywaliśmy ją do grupy pacjentów zdrowych bez tętniaka. Celem naszego badania było wytypowanie takich cząsteczek mikroRNA, których ekspresja jest zmieniona u osób z tętniakiem i które mogą później służyć jako biomarkery diagnostyczne.

Na czym polega test wykrywania tętniaków aorty brzusznej?

Materiałem do badań jest krew żylna w procedurze standardowej. Taki materiał jest łatwo dostępny, a jego pobranie nie jest inwazyjną procedurą. Badacze w próbce krwi są w stanie ocenić aktywność cząsteczek mikroRNA. Marcin Feldo z Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. powiedział:

Dużego tętniaka możemy zaobserwować przy pomocy badań obrazowych. Natomiast w naszym wynalazku podejście do diagnostyki jest inne. Na podstawie mikroRNA, czy zespołu cząstek mikroRNA, które określiliśmy jako charakterystyczny dla tego schorzenia, jesteśmy w stanie określić czy mamy do czynienia – na określonym etapie życia chorego – z niebezpieczeństwem takim, że aorta brzuszna wchodzi na ścieżkę zmian degeneracyjnych, które nie są jeszcze możliwe do wykrycia przy pomocy badań obrazowych.

Ekspert dodał również, że dzięki temu można się dowiedzieć, czy pewne czynniki obecne u chorego oraz wyniki z profilu mikroRNA są zaczynem, który może spowodować rozwój tętniaka aorty brzusznej za jakiś czas, na przykład w ciągu kilku najbliższych lat.

