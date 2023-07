Ćwiczenia na obniżenie ciśnienia krwi. Wykonasz je bez wychodzenia z domu

Poprawie parametrów ciśnienia tętniczego sprzyja przede wszystkim trening izometryczny. Polega on na naprzemiennym napinaniu oraz rozluźnianiu różnych partii mięśni. W tym przypadku nie ma potrzeby wykonywania żadnych dynamicznych ruchów. Ćwiczenia mają charakter statyczny. Dzięki temu nie obciążają układu kostnego, co znacznie zmniejsza ryzyko odniesienia kontuzji. Poza tym trening taki poprawia wydolność organizmu i nie wymaga zakupu żadnych specjalistycznych sprzętów czy przyrządów. Może być wykonywany w domowym zaciszu. Amerykańscy naukowcy odkryli, że tego typu aktywność obniża ciśnienie krwi. Takie działanie wykazują zwłaszcza dwa rodzaje ćwiczeń

Te ćwiczenia obniżają ciśnienie krwi

Eksperci wzięli pod lupę 270 badań dotyczących zależności między wykonywaniem ćwiczeń a ciśnieniem tętniczym krwi. Przeanalizowali dane pochodzące od niespełna 16 tysięcy osób. Okazało się, że najlepsze rezultaty w zakresie obniżania ciśnienia przyniosło wykonywanie dwóch ćwiczeń – przysiady przy ścianie i blank (czyli tzw. deska). Spadek ciśnienia krwi wyniósł średnio 8,24/4 mmHg.

Aby wykonać przysiady przy ścianie, oprzyj się plecami o ścianę. Rozstaw lekko stopy (na szerokość barków) i dociśnij je do podłogi. Zadbaj o to, by ich spodnia część dobrze przylegała do podłoża. Stopy powinny znajdować się 60 centymetrów od ściany. Plecy muszą być wyprostowane, a łopatki ściągnięte. Patrz przed siebie. W tej pozycji wykonaj przysiad. Nie schodź zbyt nisko. Uda i biodra mają być ułożone równolegle do ziemi. Nie odrywaj tułowia od ściany. Wytrzymaj tak dwie minuty. Następnie wróć do pozycji wyjściowej.

Drugie dobroczynne dla naszego ciśnienia ćwiczenie to tak zwana deska, czyli z ang. plank. Klęknij na podłodze i oprzyj przedramiona o podłoże. Zegnij łokcie, w taki sposób, by utworzyły kąt prosty. Unieś lekko tułów, nogi i biodra. Palce stóp oprzyj o ziemię. Nie wyginaj kręgosłupa. Twoje ciało powinno tworzyć linię prostą. Wytrzymaj w tej pozycji jak najdłużej (do około 2 minut).

Czym grozi wysokie ciśnienie krwi?

Wysokie ciśnienie krwi, utrzymujące się przez dłuższy czas, niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Prowadzi do uszkodzenia tętnic i naczyń krwionośnych i zwiększa ryzyko rozwoju wielu rozmaitych schorzeń, takich jak: neuropatia nerwu wzrokowego, udar mózgu, zawał, przerost lewej komory, choroba wieńcowa czy demencja. Niejednokrotnie skutkuje poważną niewydolnością nerek oraz mięśnia sercowego. Przyczynia się również do powstania tętniaka („wybrzuszenia” w ścianie tętnicy). Jego pęknięcie zagraża nie tylko zdrowiu, ale również życiu jednostki. Wysokie ciśnienie krwi źle wpływa także na życie seksualne człowieka. Sprzyja bowiem zaburzeniom erekcji.

Głównym objawem wysokiego ciśnienia są silne, pulsujące bóle, szumy uszne, uderzenia gorąca, zaburzenia widzenia. Tym dolegliwościom towarzyszy uczucie zmęczenia, kołatanie serca oraz nadmierne pocenie się. Leczenie nadciśnienia sprowadza się głównie do podawania pacjentowi odpowiednich leków o działaniu hipotensyjnym (obniżającym ciśnienie). Chory musi przyjmować je do końca życia, co niestety stanowi duże obciążenie dla układu pokarmowego, głównie żołądka i wątroby.

Ćwiczenia na zdrowie

Wykonywanie ćwiczeń fizycznych wzmacnia serce i cały układ sercowo-naczyniowy. Może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału czy udaru nawet o 35 proc. Jak wskazują przedstawiciele organizacji charytatywnej British Heart Foundation, dla utrzymania ciśnienia krwi na prawidłowym poziomie ważna jest nie tylko aktywność fizyczna, lecz także właściwa dobrze zbilansowana dieta, ograniczenie ilości spożywanej soli i regularne nawadnianie organizmu.

