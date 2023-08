Nieznana choroba płuc dotyka milionów osób. Palacze są najbardziej narażeni

Najnowsze wieloośrodkowe badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wykazały, że u osób palących mogą wystąpić niepokojące objawy ze strony układu oddechowego, które nie znajdują odzwierciedlenia w wynikach badań spirometrycznych, ale znacząco wpływają na pogorszenie funkcji czynnościowych płuc. Warto przypomnieć, że spirometria pozwala między innymi zmierzyć objętość powietrza, którą pacjent jest w stanie wydmuchać, ocenić przepływ powietrza, a także wykryć ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu oddechowego.

Nieznana choroba płuc inna niż POChP

Naukowcy przebadali 1397 ochotników, którzy wypalali przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie przez 20 lat. Część osób miała objawy podobne do tych, jakie zaobserwowano u pacjentów ze zdiagnozowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), choć wyniki spirometrii nie wskazywały na nieprawidłowości w zakresie drożności dróg oddechowych, a badanie zostało przeprowadzone poprawnie. Jak zauważa dr Prescott Woodruff, specjalista w zakresie pulmonologii i jeden z autorów analiz:

Te odkrycia pokazują, że duży odsetek osób narażonych na wdychanie dymu tytoniowego (bez niedrożności dróg oddechowych) ma uporczywą, objawową, nieobturacyjną przewlekłą chorobę dróg oddechowych inną niż POChP. Należy zatem rozszerzyć katalog chorób płuc związanych z paleniem. Pozwoli to na wdrożenie bardziej efektywnych metod leczenia.

Jakie objawy daje odkryta przez eksperta choroba płuc? Do najczęściej zgłaszanych symptomów należy uporczywy, przewlekły kaszel oraz flegma zalegająca w płucach. Występują również trudności w oddychaniu. Naukowcy szacują, że z przywołanymi dolegliwościami zmaga się kilka milionów osób w samych Stanach Zjednoczonych. Warto zauważyć, że obecnie palacze, którzy nie mają kłopotów z drożnością dróg oddechowych, są klasyfikowani do grupy ze stanem „przed POChP”. Takie określenie nie oddaje jednak w pełni istoty schorzenia, na jakie cierpią wskazani pacjenci. Nie rozwiązuje też problemu braku nazewnictwa dla opisanej jednostki chorobowej.

Jakie skutki niesie za sobą długotrwałe palenie tytoniu?

Nałogowe palenie tytoniu negatywnie wpływa na pracę wielu narządów (nie tylko tych tworzących układ oddechowy). Zwiększa ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i zawału mięśnia sercowego. Podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Sprzyja rozwojowi nowotworów w obrębie nerek, pęcherza moczowego, żołądka, przełyku czy krtani. Zaburza erekcję i przyczynia się do problemów z płodnością. Oddziałuje również na narząd wzroku. Upośledza funkcję widzenia i przyspiesza procesy degeneracyjne zachodzące w oku i komórkach skóry

Palenie tytoniu prowadzi również do wielu różnego rodzaju zaburzeń poznawczych. Osoba uzależniona od nikotyny często miewa trudności z koncentracją i zapamiętywaniem informacji. Jest rozkojarzona i nie może zebrać myśli, dopóki nie sięgnie po papierosa. Leczenie nałogu tytoniowego zwykle opiera się na farmakoterapii oraz tak zwanej nikotynowej terapii zastępczej. Polega ona na stopniowym zmniejszaniu ilości nikotyny dostarczanej do organizmu. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju plastry czy gumy do żucia.

