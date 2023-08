Możesz mieć wrzody żołądka i nawet o tym nie wiedzieć. Poznaj nietypowe objawy tej choroby

Choroba wrzodowa żołądka (potoczna nazwa wrzody żołądka) to nic innego jak ubytki w błonie śluzowej narządu. Za rozwój schorzenia odpowiada bakteria Helicobacter pylori. Obecność drobnoustroju w przewodzie pokarmowym zwiększa ryzyko wystąpienia problemu, ale go nie determinuje. Ponad połowa dorosłych Polaków „nosi w sobie” patogen, lecz tylko część z nich (około 5-10%) choruje. Istnieją dodatkowe czynniki, które sprzyjają powstawaniu wrzodów. Mowa tu o kwestiach, takich jak: picie dużych ilości mocnych alkoholi, palenie papierosów czy niewłaściwa dieta (częste spożywanie ostrych i wysoce przetworzonych potraw).

Nietypowe objawy wrzodów żołądka

Choroba wrzodowa żołądka może długo rozwijać się, nie dając żadnych specyficznych sygnałów. Nierzadko symptomy, które się pojawiają są dość niepozorne. Wiele osób bagatelizuje je lub składa na karb stresu bądź niestrawności. Tymczasem ich przyczyna niejednokrotnie bywa zupełnie inna. Do nietypowych oznak świadczących o rozwoju wrzodów zaliczamy:

czkawkę,

zaparcia lub biegunki,

wzmożone wydzielanie śliny,

wzdęcia,

uczucie nieprzyjemnego posmaku w ustach.

Wymienione wyżej objawy występują w przebiegu wielu różnych schorzeń. Dlatego warto zachować szczególną czujność i nie lekceważyć żadnych reakcji ze strony organizmu. Trzeba stale kontrolować stan swojego zdrowia i regularnie wykonywać badania profilaktyczne, między innymi gastroskopię. To badanie pozwala wykryć nie tylko zmiany w obrębie żołądka, ale również pozostałych odcinków przewodu pokarmowego. Należy je wykonywać średnio co 5 lat (o ile lekarz nie zaleci inaczej).

„Klasyczne” objawy choroby wrzodowej żołądka

Pacjenci z wrzodami żołądka często uskarżają się na bóle brzucha po zjedzonych posiłku oraz nudności. Nierzadko dokucza im także zgaga. Obraz kliniczny choroby zależy w dużej mierze od stopnia zaawansowania patologicznych zmian w przewodzie pokarmowym. Z czasem mogą pojawić się również krwiste wymioty, smoliste stolce, a także anemia. Należy podkreślić, że wrzodów żołądka nie wolno bagatelizować. Lekceważenie problemu może doprowadzić do poważnych powikłań, na przykład perforacji (pęknięcia) wrzodu. To stan zagrażający życiu i zdrowiu pacjenta (treść zgromadzona w żołądku przedostaje się do otrzewnej). Dlatego w takich przypadkach konieczna jest natychmiastowa interwencja lekarska.

Jak zapobiec wystąpieniu wrzodów?

Ryzyko wystąpienia wrzodów można zminimalizować poprzez stosowanie odpowiedniej diety. Warto wykluczyć z codziennego jadłospisu alkohol, potrawy smażone w głębokim tłuszczu oraz ograniczyć spożywanie nasion roślin strączkowych. Posiłki powinny mieć umiarkowaną temperaturę (zrezygnuj ze spożywania gorących oraz bardzo zimnych dań). Jedz mniejsze porcje, ale częściej. Postaraj się przy tym zbytnio nie śpieszyć. Dokładnie przeżuwaj każdy kęs. Unikaj ostrych przypraw, które podrażniają ściany żołądka. Nie pij napojów gazowanych ani mocnej kawy i herbaty. Espresso zamień na „inkę” z mlekiem. Ogranicz ilość orzechów w diecie.

Czytaj też:

Domowe sposoby na wrzody żołądkaCzytaj też:

Czy kawa ma zły wpływ na przewód pokarmowy? Jest naukowa odpowiedź

Źródła: