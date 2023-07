Objawy raka trzustki można zauważyć w toalecie. Na co zwrócić uwagę?

Rak trzustki jest nowotworem złośliwym o agresywnym przebiegu. Odsetek wyleczeń nie przekracza 9 procent przypadków. W Polsce rocznie choruje na niego ponad 3200 osób. Niestety rozpoznanie tego typu nowotworu wciąż stanowi wyzwanie dla lekarzy. Przeżywalność z tym rakiem jest najniższa wśród wszystkich innych. Choroba ta jest „cichym zabójcą”, ponieważ rozwija się, nie dając wyraźnych i charakterystycznych objawów, dzięki którym możliwa byłaby szybka diagnostyka. Jeśli pojawiają się symptomy – zazwyczaj jest już późno, a nowotwór jest w stadium zaawansowanym.

Objawy raka trzustki mogą wynikać jednakowo z miejscowego działania guza (np. ucisku na sąsiednie struktury), powstania przerzutów oraz ogólnego wpływu choroby na organizm pacjenta. Wiele oznak sugerujących ten nowotwór stwierdza się również podczas występowania innych chorób, co może być mylące i utrudniać postawienie trafnej diagnozy. Objawy tego nowotworu można w niektórych sytuacjach zauważyć podczas wizyty w toalecie, dlatego niezmiernie ważna jest uważność i obserwowanie swojego organizmu.

Niespecyficzny objaw raka trzustki – ciemny kolor moczu

Badacze na całym świecie starają się zidentyfikować niespecyficzne symptomy tej choroby. Jednym z objawów, który może świadczyć o raku trzustki jest ciemnożółty kolor moczu. Z jasnożółtego, a później jasnobrązowego, stopniowo staje się on coraz ciemniejszy. Dzieje się tak ze względu na zaburzone funkcjonowanie wątroby, a także niedrożność dróg żółciowych. Na ciemne zabarwienie moczu połączone z tym nowotworem uwagę zwrócili brytyjscy lekarze. Praca na ten temat została opublikowana w piśmie „British Journal of General Practice“. Naukowcy przy użyciu dużej elektronicznej bazy danych (QResearch) przeanalizowali dane dotyczące 24 236 pacjentów, u których zdiagnozowano raka trzustki w Anglii w latach 2000-2017. Choć ten symptom może świadczyć też na przykład o odwodnieniu, to nie powinniśmy go lekceważyć.

Nowotwór trzustki może objawiać się biegunkami tłuszczowymi

Kolejnym niespecyficznym objawem, który powinien zapalić nam „czerwoną lampkę”, że dzieje się coś niedobrego, jest krew w stolcu, zmiana rytmu wypróżnień, tłuszcz w stolcu (biegunki tłuszczowe). Objawom tym może towarzyszyć również:

niestrawność,

ból brzucha,

utrata masy ciała,

masa w nadbrzuszu.

Symptomy te mogą być związane z innymi chorobami, jednak zgodnie z wynikami badania osoby chore na raka trzustki miały większą szansę wystąpienia niektórych z tych nieswoistych objawów na rok przed diagnozą.

Inne niespecyficzne objawy raka trzustki

Naukowcy podczas badania zaobserwowali również inne, nietypowe objawy, które mogą świadczyć o raku trzustki. Jest to między innymi:



zażółcenie skóry,

problemy z połykaniem,

wymioty,

nudności,

wzdęcia,

zgaga,

gorączka,

utrata apetytu,

zmęczenie,

ból pleców,

pragnienie.

Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwór trzustki

Czynnikami ryzyka wystąpienia raka trzustki są wszystkie stany, które zwiększają możliwość zachorowania u konkretnej osoby. Zaliczamy do nich:



wiek (ryzyko wzrasta wraz z wiekiem),

płeć (częściej stwierdzany jest u mężczyzn niż u kobiet, ale dysproporcje nie są duże),

palenie papierosów,

otyłość,

czynniki genetyczne.



Negatywny wpływ ma także dieta bogata w tłuszcz zwierzęcy i czerwone, przetworzone mięso, a uboga w warzywa i kwas foliowy. Różne czynniki w niejednakowy sposób mogą zwiększać możliwość zachorowania. Należy pamiętać o tym, że stwierdzenie czynników ryzyka nie jest jednoznaczne z koniecznością zachorowania na raka trzustki. Warto jednak się ich wystrzegać, by zminimalizować szanse na to.

