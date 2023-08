Jak cukrzyca wpływa na mózg chorej osoby? Zaskakujące odkrycie naukowców

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną. W Polsce cierpi na nią niemal 2,5 miliona osób. Choroba ta przez wiele lat może jednak przebiegać bezobjawowo, a często jest wykrywana przypadkiem. Dlatego właśnie tak ważne jest regularne badanie poziomu glikemii w ramach badań profilaktycznych. Choć można ograniczać skutki cukrzycy, to niezbędna jest stała kontrola i obserwacja swojego organizmu. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cukrzyca może prowadzić do wielu chorób: ślepoty, niewydolności nerek, ale też zawału serca czy udaru mózgu. Teraz badacze odkryli jeszcze jedną, ciekawą zależność – okazuje się, że cukrzyca zmienia strukturę mózgu u osób, które na nią cierpią.

Badanie nad zmianami w mózgu u chorych

Naukowcy w badaniu opublikowanym na łamach pisma „Annals of Clinical and Translational Neurology” przedstawili zależność między chorowaniem na cukrzycę typu 2 a zmianami strukturalnymi w mózgu u tych osób. Okazuje się, że im dłużej trwa choroba, tym są one większe. Badacze z Michigan University (USA) przeanalizowali dane od grupy 51 Indian Pima, zmagających się z cukrzycą typu 2, których średnia wieku wynosiła ponad 40 lat. Wśród tej konkretnej grupy cukrzyca typu 2 pojawia się wcześniej, występuje także częściej w porównaniu do innych populacji. Przed 50. rokiem życia choruje na nią niemal połowa tej grupy etnicznej. Naukowcy użyli rezonansu magnetycznego, by ocenić zmiany strukturalne i czynnościowe w mózgach tych osób. Poddano ich także testom pamięciowym oraz testom językowym, które zostały opracowane przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH). Badacze wzięli pod uwagę też dane na temat otyłości i innych zaburzeń metabolicznych u tych osób.

„To jeden z pierwszych przypadków, kiedy zmiany struktury mózgu zostały powiązane z długością trwania cukrzycy” – powiedział autor badania, Evan Reynolds, Ph.D., pracownik naukowy i główny statystyk w NeuroNetwork for Emerging Therapies przy Michigan Medicine.

Zmiany strukturalne w mózgu chorych na cukrzycę

Obrazowanie mózgu u pacjentów z cukrzycą typu 2 wykazało, że ich średnia grubość kory mózgu była zmniejszona. Podobnie było z objętością istoty białej. Badacze odnotowali także większą objętość tzw. zmian hiperintensywnych w MRI w istocie białej, które są tożsame z jej uszkodzeniem. Naukowcy są zdania, że zmiany strukturalne w mózgu osób borykających się z tą chorobą cywilizacyjną potwierdzają, że ma ona długofalowy, negatywny wpływ na zdrowie mózgu. Dlatego tak istotna jest profilaktyka w tej kwestii, a w konsekwencji – zapobieganie lub opóźnianie rozwojowi choroby.

Jak choroba wpływa na zdolności poznawcze cukrzyków?

Podczas badania naukowcy przyjrzeli się także temu, jak choroba ta wpływa na zdolności poznawcze u takich osób. Okazało się, że nie zauważyli oni ich pogorszenia. „Chociaż nie stwierdziliśmy pogorszenia zdolności poznawczych w testach NIH Toolbox, może to nie oddawać całej sytuacji. Sam fakt, że odnotowaliśmy negatywne zmiany w mózgu pacjentów, dostarcza dowodów potwierdzających potrzebę wczesnych badań w kierunku zaburzeń poznawczych u chorych na cukrzycę typu 2 po to, by poprawić opiekę nad nimi oraz jakość ich życia” – zauważył dr Evan Reynolds.

Badanie dowiodło jednak, że związek ze zmianami strukturalnymi mózgu mają powikłania wynikające z cukrzycy, takie jak przewlekła choroba nerek, uszkodzenie nerwów czy naczyń krwionośnych. To z kolei jest spójne z innym badaniem tego zespołu, w którym stwierdzono, że powikłania cukrzycy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzenia poznawczego 2,45 razy u osób w wieku od 40 do 60 lat.

