Naukowcy przebadali skuteczność kremów z filtrem. Wyniki badania szokują

Promienie słoneczne mają ogromny wpływ na naszą skórę. Kremy z filtrem do opalania powinny stanowić skuteczną ochroną przed ich działaniem, którego konsekwencją mogą być oparzenia słoneczne, przebarwienia. Zbyt długa ekspozycja na słońce zwiększa również ryzyko wystąpienia raka skóry. Odpowiednia ochrona jest więc szalenie ważna. Naukowcy sprawdzili, czy kremy z filtrem rzeczywiście ją zapewniają. Badacze przeprowadzili pionierskie badania skuteczności preparatów do opalania w ochronie przed promieniowaniem podczerwonym.

Czy kremy z filtrem są skuteczne? Badania

Naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sprawdzili, czy preparaty do opalania, mające chronić przed promieniowaniem podczerwonym, rzeczywiście są skuteczne. W badaniu wzięło udział 38 kobiet w wieku 19-23 lat. Grupa badawcza składa się tylko z kobiet z uwagi na fakt, że skóra mężczyzn i kobiet ma różne parametry morfologiczne (między innymi chodzi o grubość rogową naskórka). Testowały one 18 różnych preparatów do opalania. Na ich przedramię aplikowano kosmetyki w ilości 2 mg/cm2 (taka ilość jest zgodna z normami testowania kosmetyków promieniochronnych). Każdy z testowanych preparatów różnił się od siebie kolorem (od białego do bladożółtego), ale też konsystencją (od płynnej do gęstej) oraz zapachem.

Skuteczność takich preparatów badacze oceniali poprzez opracowane ilościowe metody oddziaływania promieniowania na skórę. Bazowali oni na doświadczeniach przemysłu lotniczego i kosmicznego. W tych dziedzinach bardzo istotne jest określenie, jak intensywnie powłoki satelitów czy samolotów pochłaniają ciepło. Jeżeli ta intensywność byłaby zbyt duża – mogłyby się one w niekontrolowany sposób rozgrzewać.

Jakie były wyniki badania?

Okazało się, że żaden z 18 przebadanych preparatów z SPF od 6 do 50+ nie chronił przed promieniowaniem podczerwonym nawet w minimalnym stopniu – mimo że producenci zapewnili na opakowaniu, że będzie on zapewniał skórze odpowiednią ochronę. Wszystkie z przebadanych kosmetyków okazały się nieskuteczne. Pojawia się więc pytanie, czy taka ochrona jest w ogóle możliwa. Badacze zapewniają, że tak, jednak jest to bardzo trudne. Podkreślają przy tym, że zrobili już dwa kroki w celu rozwiązania tego problemu. „Co najważniejsze, opracowaliśmy skuteczną metodę oceny skuteczności preparatów promieniochronnych w zakresie podczerwieni w warunkach in vivo, a więc z udziałem ochotników. Po drugie, w ramach doktoratu wdrożeniowego realizowanego w naszej jednostce, poszukujemy – z pierwszymi sukcesami – związków chroniących skórę przed promieniowaniem podczerwonym” – powiedział prof. SUM dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński z Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM.

W prowadzeniu takich badań specjalistom ma pomóc emisjometr, czyli nowy nabytek, który pozwala analizować działanie promieniowania podczerwonego ze skórą w jeszcze szerszym zakresie, niż było to możliwe na sprzęcie używanym do tej pory. Możliwe będzie określenie, jak skóra pochłania podczerwień, gdy temperatura w ciągu dnia na zewnątrz ulega zmianie. „Jestem przekonany, że dzięki prowadzonym badaniom już wkrótce ochrona przeciwsłoneczna naszej skóry będzie jeszcze skuteczniejsza i będziemy mogli chronić się już nie tylko przed promieniowaniem ultrafioletowym, ale również przed promieniowaniem podczerwonym" – dodaje profesor.

