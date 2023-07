Tatuaż a słońce. Jak zabezpieczyć go przed szkodliwym promieniowaniem UV?

Tatuaże cieszą się coraz większą popularnością jako sposób na wyrażenie swojej indywidualności i wyróżnienie się w tłumie. Chętnie sięgają po niego zarówno młodsi, jak i starsi. Latem należy szczególnie dbać o tatuaż. Zobacz, co robić i jakich zachowań unikać.

Jak pielęgnować świeży tatuaż?

Tatuowanie to wstrzykiwanie pod skórę kolorowych pigmentów w celu ozdobienia różnych części ciała. Należy podkreślić, że początkowo organizm traktuje te substancje jako obce i próbuje się ich pozbyć. Dlatego często w miejscu wykonania rysunku pojawia się zaczerwienienie i miejscowy stan zapalny. Należy nakleić na świeżo zrobiony tatuaż folią ochronną, która przyspieszy proces gojenia skóry, a jednocześnie zapobiegnie powstawaniu podrażnień i nosić ją stałe przez 2-3 dni po zabiegu. Po zdjęciu zabezpieczenia należy dbać o odpowiednie nawilżenie tatuażu i stosować maści o działaniu antybakteryjnym.

Świeży tatuaż a słońce

Świeży tatuaż trzeba też bezwzględnie chronić przed słońcem. Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, przynajmniej przez pół roku od momentu wykonania od wykonania zabiegu. Trzeba zrezygnować z opalania oraz przebywania na zewnątrz między 12 a 15. Wtedy słońce najbardziej przygrzewa. Warto też zakrywać „zdobione” części ciała na przykład za pomocą długich rękawów czy nogawek. Nie należy stosować kremów z filtrem przeciwsłonecznym na niewygojony jeszcze tatuaż. Tego typu preparaty mogłyby przynieść skutek odwrotny od zamierzonego i doprowadzić do podrażnienia skóry. Można je nałożyć dopiero po upływie 4-6 tygodni od ozdobienia ciała.

Jak dbać o „stary” tatuaż?

W tym przypadku również najlepszy będzie krem z filtrem SPF (Sun Protection Factor). Jednocześnie nie wolno zapominać o stałej pielęgnacji miejsca nakłuć. Należy je codziennie przemywać, oczyszczać i odpowiednio nawilżać przy użyciu przeznaczonych do tego celu preparatów. Zazwyczaj są to kremy, masła lub mydła w płynie. Trzeba też pamiętać o systematyczności. Tylko regularna higiena przyniesie oczekiwane rezultaty.

Jak słońce wpływa na tatuaż?

Dlaczego ochrona tatuażu przed słońcem jest tak istotna? Promieniowanie UVA i UVB przenikają do głęboko położonych warstw skóry, prowadząc do ich przegrzania. W związku z tym krew w tkankach zaczyna szybciej krążyć, cząsteczki pigmentu przemieszczają się a tatuaż zaczyna szybciej blaknąć. Traci swój pierwotny kolor i kształt. W przypadku świeżo zrobionych rysunków na ciele sytuacja jest jeszcze poważniejsza. Promienie słoneczne mogą poparzyć uszkodzoną przez nakłucia skórę i doprowadzić do powstania bolesnych i nieestetycznych bąbli, a niekiedy również blizn.

Ochrona skóry przed słońcem

Należy pamiętać, że promieniowanie UVA i UVB wpływa negatywnie na skórę także, wtedy gdy nie jest ona ozdobiona żadnymi tatuażami. Nadmierna ekspozycja na słońce przyspiesza procesy starzenia się tkanek, sprzyja powstawaniu nieestetycznych przebarwień (w wyniku wzmożonej produkcji melaniny) i oparzeń. Może również zwiększać ryzyko rozwoju chorób nowotworowych (przede wszystkim czerniaka). Dlatego stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym to obowiązek, którego nie należy zaniedbywać, niezależnie od tego, czy należymy do grona miłośników rysunków na ciele.

