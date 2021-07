Skóra z tatuażem – jak dodatkowo o nią dbać? To musisz wiedzieć

Skóra z tatuażem wymaga specjalistycznej pielęgnacji. O właściwe nawilżenie trzeba zadbać już wcześniej, przed planowanym zabiegiem. Jest to bardzo istotne i wpływa nie tylko na wygląd tatuażu, ale również na proces gojenia się skóry. Co warto wiedzieć przed wybraniem się do studia tatuażu?

Historia zdobienia ciała

Sztuka zdobienia ciała popularna jest od stuleci i właściwie trudno ustalić jej początki. Najprawdopodobniej już 8 tysięcy lat temu ludzie ozdabiali skórę tatuażami.

Dziś tatuaże są bardzo popularne w kulturze zachodniej. Najczęściej wykonują je młodzi ludzie, którzy chcą w ten sposób wyrazić siebie albo zaznaczyć na ciele jakiś ważny moment z życia.

Czym jest tatuaż?

Tatuaż to ozdoba ciała, która powstaje na skutek wprowadzenia pod skórę barwnika. Wykonuje się go za pomocą igły, tworząc wzory, rysunki, napisy wybrane przez osobę korzystającą z tego zabiegu.

Tatuaż ma charakter stały – warto o tym pamiętać przed zamówieniem wizyty w studiu tatuażu. Istnieją metody pozwalające usunąć ze skóry pigment, ale są one drogie i nie zawsze przynoszą efekty. Usuwanie tatuażu najczęściej odbywa się metodą laserową.

Jak przygotować skórę do zabiegu?

Osoba, która decyduje się na wykonanie tatuażu, powinna odpowiednio przygotować skórę do zabiegu. Już tydzień wcześniej należy wykonać dokładny peeling naskórka, by pozbyć się zrogowaceń i nierówności, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wykonanie tatuażu.

Warto zadbać też o prawidłowe nawilżenie skóry, bo miękka, elastyczna skóra lepiej wchłonie pigment i szybciej się zagoi niż skóra zaniedbana i przesuszona. O nawilżanie skóry trzeba zadbać od wewnątrz, pijąc przynajmniej 2 litry wody mineralnej dziennie.

Sprawdzą się też balsamy nawilżające zawierające kwas hialuronowy, mocznik i aloes oraz dermokosmetyki, które zatrzymują wodę w głębszych warstwach skóry, wypełniając mikroubytki i uszkodzenia naskórka. Dodatkowo, są one hipoalergiczne, nie zawierają substancji uczulających, konserwantów ani substancji zapachowych, dlatego nie ma ryzyka, że podrażnią skórę przed zabiegiem.

Nie należy też wystawiać skóry na działanie promieni słonecznych, opalać się ani korzystać z solarium czy z zabiegów opalania natryskowego.

Odpowiednia dieta

Duże znaczenie ma również... dieta. Warto wzbogacić ją o produkty zawierające cynk: jaja, pestki dyni, nasiona słonecznika, kaszę gryczaną, ale i wątróbkę oraz owoce morza. Można również kupić w aptece suplement diety i przyjmować go tydzień przed wykonaniem tatuażu. Zaleca się również zrezygnowanie z wszelkich używek, a zwłaszcza spożywania alkoholu.

Jak dbać o skórę po wykonaniu tatuażu?

Właściwa pielęgnacja odgrywa dużą rolę w procesie gojenia się tatuażu. Po wykonaniu zabiegu wytatuowaną skórę zakleja się folią ochronną, która ma zabezpieczyć skórę. Nie należy jej odrywać przez około 3 dni od wyjścia ze studia tatuażu. Pod folią mogą powstać pęcherzyki zawierające osocze oraz tłuszcz. Nie należy się nimi martwić, bo jest to normalna reakcja skóry.

Po 3 dniach zaleca się oderwanie folii pod prysznicem i niezakrywanie tatuażu już niczym innym. Należy go rano i wieczorem przemywać ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła, łagodnego żelu dla niemowląt lub preparatu do higieny intymnej. Kosmetyk, którym myjemy skórę nie powinien zawierać substancji wysuszających.

Trzeba też nosić ubrania wykonane z przewiewnych oddychających tkanin (takich jak len czy bawełna) i nie wystawiać skóry na działanie promieni słonecznych. Nie wolno korzystać z sauny, basenu ani kąpieli w innych zbiornikach wodnych.

Po zagojeniu się tatuażu warto wypracować w sobie nawyk zabezpieczania go kremem z filtrem słonecznym (najlepiej SPF 50) za każdym razem, gdy wybieramy się nad wodę czy na wakacje.

