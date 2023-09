Zapalenie dziąseł. Z tym testem wykryjesz je bez wychodzenia z domu

Nie stworzono jeszcze ostatecznej wersji testu wykrywającego stan zapalny dziąseł, ale wiadomo, że ma on przypominać te wykorzystywane do wykrywania ciąży. W tym przypadku materiałem badawczym jest jednak nie próbka moczu, lecz śliny. Przed wykonaniem badania należy dodać do niej skrobię ziemniaczaną, by usunąć z płynu ustrojowego amylazę (enzym mógłby zniekształcać uzyskane wyniki). Test wykrywa w ślinie obecność endotoksyn wytwarzanych przez bakterie wywołujące zapalenie dziąseł.

Dlaczego zapalenie dziąseł jest groźne?

Zapalenie dziąseł jest jedną z najłagodniejszych chorób w obrębie jamy ustnej. Nie należy go jednak lekceważyć. Nieleczone może doprowadzić do wielu powikłań i groźnych komplikacji, łącznie z utratą zębów. Bagatelizowanie stanu zapalnego dziąseł zwiększa również ryzyko wystąpienia chorób ogólnoustrojowych, na przykład schorzeń w obrębie układu sercowo-naczyniowego, reumatoidalnego zapalenia stawów czy udaru. Patogeny z jamy ustnej mogą dostać się do krwioobiegu i wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie całego organizmu.

Po czym rozpoznać zapalenie dziąseł?

Pierwszym niepokojącym sygnałem jest zmiana koloru dziąseł – z różowego na czerwony. Towarzyszą jej również inne symptomy, na przykład nieprzyjemny zapach z ust, krwawienie dziąseł podczas szczotkowania zębów czy ból i tkliwość dziąseł. Występowanie przywołanych objawów jest wskazaniem do niezwłocznej wizyty u lekarza stomatologa. Należy podkreślić, że powstawaniu stanu zapalnego dziąseł sprzyja nie tylko niewłaściwa higiena jamy ustnej, ale również zaburzenia hormonalne, cukrzyca czy urazy mechaniczne powstałe podczas noszenia aparatu ortodontycznego, zakładania i zdejmowania protezy. Ryzyko pojawienia się stanu zapalnego dziąseł wzrasta z wiekiem.

Kiedy domowy test na zapalenie dziąseł trafi na rynek?

Trudno wskazać konkretną datę wprowadzenia testu na rynek konsumencki. Obecnie trwają prace nad ulepszeniem badania. Inżynierowie chcą poprawić jego czułość i skuteczność. Planują również wprowadzenie innych rozwiązań wykorzystujących ślinę jako materiał diagnostyczny. Zawiera ona bowiem wiele enzymów, które można potraktować jako wskaźniki zdrowia, a samo jej pobranie przebiega w sposób nieinwazyjny.

