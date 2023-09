Słaba higiena jamy ustnej może zmniejszyć szanse na przeżycie przy raku głowy i szyi. Badania

Zdrowie jamy ustnej przekłada się na kondycję całego naszego organizmu. Naukowcy wykazali ostatnio także to, jaki wpływ ma ona na przeżywalność u pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory głowy i szyi. Wyniki badania zostały opublikowane 19 września 2023 roku w czasopiśmie naukowym „Journal of the National Cancer Institute”. Aktualnie rozpoznaje się ok. 11 tysięcy zachorowań rocznie na nowotwory głowy i szyi, a w ciągu dekady ta liczba wzrosła o ok. 25 procent. Dlatego wnioski badaczy mogą być znaczące i realnie wpływać na czas życia pacjentów.

Zdrowie jamy ustnej a nowotwory głowy i szyi

Okazuje się, że większe szanse na przeżycie mają pacjenci, których stan zdrowia jamy ustnej jest dobry – z większą liczbą własnych zębów. Istotny jest również fakt, że u osób, które częściej odwiedzały stomatologa, nowotwór wykrywano we wcześniejszym stadium, co w konsekwencji dawało większe szanse na wyleczenie.

Głównym autorem badania jest dr Jason Tasoulas z Kompleksowego Centrum Onkologii Linebergera na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hil. „Udostępnione dane pacjentów International Head and Neck Cancer Epidemiology pozwoliły nam przeprowadzić możliwie najdokładniejszą analizę i odnaleźć wiarygodne powiązania pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a przeżyciem. Zebraliśmy zróżnicowany i doświadczony zespół, aby zbadać dokumentację 2449 pacjentów z ośmiu państw w celu przeprowadzenia najnowocześniejszych analiz statystycznych” – poinformował specjalista.

Dbanie o zęby przez pacjentów z rakiem głowy i szyi

Pacjenci, którzy uczestniczyli w badaniu, chorowali na nowotwory głowy i szyi. Zostali oni poproszeni przez specjalistów o to, by opisali różne aspekty stanu zdrowia jamy ustnej, a także swojej codziennej higieny w tej kwestii. Opisywali oni:



częstość szczotkowania zębów,

częstość stosowania płynów do płukania jamy ustnej,

liczbę zębów własnych,

czy występowało krwawienie z dziąseł,

częstość wizyt u stomatologa w ciągu 10 lat poprzedzających diagnozę choroby.

„Nasze badanie opiera się na wcześniejszych wysiłkach związanych z gromadzeniem danych przez nasz zespół w Północnej Karolinie za pośrednictwem badania Carolina Head and Neck Cancer Epidemiology, w którym oceniano rolę zdrowia jamy ustnej u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi. Niniejszy raport opiera się na badaniu zakrojonym na większą skalę, w którym uwzględniono zmienność geograficzną i więcej zmiennych dotyczących zdrowia jamy ustnej” – powiedział współautor badania, stomatolog Kimon Divaris, profesor Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hil.

Wpływ zdrowia jamy ustnej na przeżywalność pacjentów z rakiem głowy i szyi

Z badań wynika, że osoby, które dbały o swoje zęby i częściej chodziły do dentysty (odbyły więcej niż 5 wizyt w zgłoszonej dekadzie), miały wyższe wskaźniki przeżywalności w porównaniu z osobami, które tego nie robiły. Różnice były znaczące, ponieważ u pacjentów dbających o swoje zęby wskaźnik ten wynosił 74 procent (po 5 latach) i 60 procent (po 10 latach). Z kolei osoby, które nie chodziły do stomatologa, miały wskaźnik przeżywalności na poziomie 54 procent po 5 latach oraz 32 procent po 10 latach.

Różnice te były najbardziej zauważalne u pacjentów, którzy chorowali na nowotwory obejmujące struktury znajdujące się w tylnej części gardła (podstawę języka, migdałki i podniebienie miękkie).

Czytaj też:

Objawy nowotworów głowy i szyi. Na liście ból gardła i pieczenie językaCzytaj też:

Rak jamy ustnej – najczęstsze przyczyny nowotworu, objawy, diagnostyka i leczenie