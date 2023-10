Przebarwienia skóry będzie można łatwo zwalczyć? Najnowsze wyniki badań są obiecujące

Przebarwienia skóry dotykają milionów ludzi na całym świecie. Przyczyny tego są bardzo złożone, najczęstszą z nich jest nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV, a także zaburzenia hormonalne i stany zapalne. Takie przebarwienia są wynikiem kumulacji melaniny (barwnika skóry) w jednym z miejsc na skórze. W efekcie tego procesu powstają mniejsze lub większe plamy. Pojawiają się często po lecie, a nasilają wraz z wiekiem. Z tym dość nieestetycznym problemem borykają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Naukowcy odkryli jednak rozwiązanie, które może pomóc w walce z przebarwieniami skóry.

Przebarwienia skóry – odkrycie naukowców pomoże je zwalczyć

Naukowcy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryli związek, który może stać się bardzo istotnym elementem terapii przebarwień. Chodzi o pochodną kwasu cynamonowego. Okazało się, że wykazuje ona specyficzne właściwości, które są w stanie hamować procesy produkcji melaniny przez komórki skóry. „Oprócz potwierdzonej aktywności i bezpieczeństwa ważne jest to, że ta pochodna kwasu cynamonowego łatwo przenika przez warstwę naskórka” – zaznaczyła dr Justyna Popiół, która uczestniczyła w badaniach.

Leczenie przebarwień skóry nową substancją

Zdaniem badaczy po zaaplikowaniu tej substancji w miejscu przebarwienia – nieestetyczną zmianę będzie można całkiem zniwelować. Zespół badaczy z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ, kierowanych przez dr hab. Agnieszkę Gunia-Krzyżak od wielu już lat badał różne substancje. Celem było znalezienie takiego związku, który skutecznie wspomoże terapię przebarwień skóry.

Jak okazało się w trakcie badań – jedna z pochodnych kwasu cynamonowego jest w stanie skutecznie hamować procesy produkcji melaniny przez komórki skóry. Cały proces produkcji melaniny jest katalizowany przez enzymy – jeden z nich jest szczególnie istotny – tyrozynaza. „Odkryty przez nas związek skutecznie hamuje działanie tego enzymu, a to oznacza, że zyskaliśmy możliwość kontrolowania ilości melaniny w skórze w tych miejscach, w których bezpośrednio zostanie on zaaplikowany” – wyjaśnia dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak.

Kiedy nowa terapia przebarwień skóry będzie możliwa?

Jak miałaby wyglądać terapia bazująca na odkryciu polskich naukowców? Na miejsce przebarwień należałoby zaaplikować kosmetyk, który w swoim składzie posiada pochodną kwasu cynamonowego. To sprawi, że komórki skóry w tym rejonie znacząco obniżą produkcję melaniny. Wraz z upływem czasu doprowadzi to do rozjaśnienia naskórka, a w konsekwencji – zniwelowania przebarwień.

Badacze do tej pory przeprowadzili już wiele badań, które są potrzebne zanim nowy produkt kosmetyczny zostanie wprowadzony na rynek. „Oprócz potwierdzonej aktywności i bezpieczeństwa ważne jest to, że ta pochodna kwasu cynamonowego łatwo przenika przez warstwę naskórka, dzięki czemu ma szansę skutecznie działać w obrębie melanocytów, hamując działanie enzymu tyrozynazy. Ponadto związek ten, w odróżnieniu od innych substancji wykorzystywanych dotychczas w terapiach przebarwień skóry, wykazuje wysoką stabilność fizykochemiczną, w tym również w roztworach wodnych oraz w emulsjach” – wyjaśniła uczestnicząca w badaniach dr Justyna Popiół. Konieczny jest jednak jeszcze ostatni etap badań, polegający na testowaniu substancji na wyselekcjonowanych grupach osób. Opracowany związek ma zapewnioną ochronę własności intelektualnej w Polsce i za granicą.

Czytaj też:

Bakteryjne zapalenie skóry – rodzaje, przyczyny, objawy i leczenieCzytaj też:

Moczenie twarzy w wodzie z lodem. Lekarz ostrzega przed popularnym trendem