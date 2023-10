Moczenie twarzy w wodzie z lodem. Lekarz ostrzega przed popularnym trendem

Używanie lodu do redukcji obrzęków na twarzy od lat polecają wizażystki gwiazd i same celebrytki, chociażby Kate Moss. Moczenie twarzy w wodzie z lodem, ale też masaże kostkami lodu stosuje się m.in. przed zrobieniem makijażu. Dzięki temu trikowi twarz nie tylko wygląda bardziej świeżo, ale sam makijaż trzyma się lepiej. Influencerki chętnie polecają tę metodę jako remedium na wszelkie urodowe i zdrowotne kłopoty, nie tylko opuchniętą i zmęczoną skórę, ale też jako wsparcie przy różnego rodzaju problemach skórnych, a także po to, aby poradzić sobie z problemem pękających naczynek.

Lekarz: Moczenie twarzy w wodzie z lodem działa przeciwobrzękowo

Na temat popularnego trendu wypowiedział się flebolog Łukasz Paluch, który sam prowadzi na Instagramie popularny profil @dr.plauch.flebolog. Specjalista przyznał, że to może być dobry sposób na redukcję obrzęków. "Jestem ogromnym zwolennikiem zimnych temperatur, natomiast bardzo martwi mnie bardzo ostatnio popularny w internecie trend polegający na moczeniu twarzy wodzie z lodem. Oczywiście zimno jest bardzo korzystne, powoduje zmniejszenie stanu zapalnego, odciąża naczynia układu powierzchownego oraz działa przeciwobrzękowo". Co w urodowym trendzie martwi lekarza?

Moczenie twarzy w wodzie z lodem nie dla wszystkich

Moczenie twarzy w wodzie z lodem powinny dobrze przemyśleć osoby z cerą naczynkową. Łukasz Paluch podkreślił, że gwałtowne i bezpośrednie oddziaływanie lodu na cerę, która z jednej strony jest naczynkowa i wrażliwa, a jednocześnie rozgrzana, może wywołać opłakane efekty, odwrotne do oczekiwanych. Woda z lodem może podrażnić skórę i nasilić problem pękających naczynek. Specjalista przypomina jednocześnie, że obecnie najlepszą metodą usuwania niechcianych naczynek jest jednak laser, a nie domowe sposoby.

