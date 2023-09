WHO o nadciśnieniu: większości zawałów serca i udarów mózgu na świecie można zapobiec

Nadciśnienie tętnicze to stałe podniesienie ciśnienia tętniczego. Schorzenie to jest określane mianem „cichego zabójcy”, ponieważ przez wiele lat może nie dawać o sobie znać w postaci charakterystycznych objawów. Jeśli więc wartość ciśnienia tętniczego nie jest regularnie kontrolowana – może ono zostać wykryte dopiero w momencie pojawienia się powikłań. Nadciśnienie tętnicze może prowadzić między innymi do udaru, zawału serca, niewydolności serca, uszkodzenia nerek i wielu innych problemów zdrowotnych. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje jednak, że większość chorych w ogóle nie jest świadomych swojego stanu. Tym samym, warto przypomnieć, że są nowe normy ciśnienia krwi. Koniecznie sprawdźcie też, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi.

Raport WHO na temat nadciśnienia tętniczego

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała pierwszy raport dotyczący nadciśnienia tętniczego. Podane są w nim również zalecenia dotyczące prewencji. Okazuje się, że blisko 4 na 5 osób z nadciśnieniem tętniczym nie jest prawidłowo leczonych. Co więcej, liczba osób chorujących na nadciśnienie podwoiła się w latach 1990–2019 z 650 milionów do 1,3 miliarda.

Z danych wynika, że na nadciśnienie tętnicze cierpi 1 na 3 osoby dorosłe na całym świecie. Mimo tak częstego występowania tej choroby – ponad połowa osób nie zdaje sobie sprawy ze stanu swojego zdrowia. „Nadciśnienie można skutecznie kontrolować za pomocą prostych, tanich leków, a mimo to udaje się je kontrolować tylko jednej na pięć osób z nadciśnieniem” – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

Wczesne wykrywanie nadciśnienia jako priorytet

Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę na to, jak szalenie ważne jest wczesne wykrywania nadciśnienia tętniczego. WHO podkreśla też, że takie działania powinny być traktowane priorytetowo przez kraje w ramach krajowego pakietu świadczeń zdrowotnych oferowanych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

„Programy kontroli nadciśnienia są nadal zaniedbywane, nie traktuje się ich priorytetowo i są w dużym stopniu niedofinansowane. Wzmocnienie kontroli nadciśnienia musi stanowić część dążenia każdego kraju do powszechnej opieki zdrowotnej opartej na dobrze funkcjonujących, sprawiedliwych i odpornych systemach opieki zdrowotnej, zbudowanych na fundamencie podstawowej opieki zdrowotnej” – zauważył dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

Zapobieganie negatywnym skutkom wysokiego ciśnienia

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla istotę wdrożenia skutecznego leczenia pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Powinno być ono na poziomie, który jest obserwowany w krajach osiągających dobre wyniki w tej kwestii. Jak podaje WHO, dzięki takim działaniom do 2050 roku można by zapobiec:

76 milionom zgonom,

120 milionom udarów,

79 milionom zawałów serca,

17 milionom przypadków niewydolności serca.

„Większości zawałów serca i udarów mózgu na świecie można obecnie zapobiec dzięki niedrogim, bezpiecznym i dostępnym lekom oraz innym interwencjom, takim jak redukcja sodu. Leczenie nadciśnienia tętniczego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej uratuje życie, a jednocześnie pozwoli zaoszczędzić miliardy dolarów rocznie” – wskazał Michael R. Bloomberg, Globalny Ambasador WHO ds. Chorób Niezakaźnych i Urazów.

Skuteczna opieka nadciśnieniowa według zaleceń WHO powinna obejmować następujące elementy:



praktyczne protokoły leczenia dostosowane do dawki i leku, zawierające szczegółowe etapy postępowania,

zaopatrzenie w leki i sprzęt,

opiekę zespołową (współpraca lekarzy w celu dostosowania i zintensyfikowania schematów leczenia ciśnienia krwi),

usługi skoncentrowane na pacjencie,

systemy informacyjne (ułatwiające szybkie rejestrowanie niezbędnych danych na poziomie pacjenta).

Czytaj też:

Dodatek do telefonu może zastąpić tradycyjny ciśnieniomierz. Wystarczy przyłożyć palecCzytaj też:

Nagłe zatrzymanie krążenia daje inne objawy u kobiet i mężczyzn. Zaskakujące wnioski naukowców