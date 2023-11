Ta emocja pozwala osiągnąć zamierzone cele. Nawet nie spodziewasz się, o co chodzi

Wzbudzanie w sobie określonej emocji może pomóc w szybszym osiąganiu celów. Mówią o tym wyniki nowych badań. Zostały one opublikowane na łamach czasopisma naukowego „Journal of Personality and Social Psychology”.

Ludzie często wychodzą z założenia, że tylko stan szczęścia może im zapewnić pomyślność w realizacji zaplanowanych zdań. Prawda okazuje się jednak zupełnie inna. Dowodzą tego badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Texas A&M University. Eksperci postanowili sprawdzić, jak złość wpływa na osiąganie celów. Złość a osiągnięcie postawionego sobie cel Naukowcy przeprowadzili serię sześciu eksperymentów z udziałem studentów, by odpowiedzieć na pytanie, czy złość pomaga w realizacji zamierzonych celów. Pierwszy polegał na rozwiązywaniu łamigłówek słownych w różnych stanach emocjonalnych. By wzbudzić w uczestnikach badania określone emocje, prezentowano im pewne obrazy, na przykład ilustracje ukazujące obelgi pod adresem akademickiej drużyny piłkarskiej. Kolejne zadania sprowadzały się na rozszyfrowywaniu anagramów. Uczestnicy badania, którzy odczuwali tę emocję. lepiej radzili sobie z wykonywaniem tych niż ochotnicy w stanie smutku czy rozbawienia..Rozgniewani studenci rozwiązywali o 39 procent więcej zagadek niż badani w neutralnym stanie emocjonalnym i wykazywali się większą wytrwałością w działaniu Pozostałe eksperymenty weryfikowały, czy złość może motywować ludzi do wygrywania w grach wideo i podejmowania określonych zachowań, na przykład podpisywania petycji czy oszukiwania. We wszystkich trudnych sytuacjach gniew zwiększał szanse osób badanych na osiągnięcie zamierzonych celów. „Kiedy ludzie byli źli, mieli większe szanse na odniesienie sukcesu. Wszystkie inne stany emocjonalne niosły za sobą większe prawdopodobieństwo poniesienia porażki” – stwierdziła profesor psychologii i nauk o mózgu Heather Lench, główna autorka badania. Czy złość zawsze pomaga odnieść sukces? Złość ułatwia wykonywanie zadań trudnych, które stanowią wyzwanie i wymagają pokonywania różnych przeszkód. Nie sprawdza się jednak w sytuacji realizowania łatwych celów. Należy też pamiętać, że nadmierny gniew wywołuje wiele reakcji fizjologicznych, takich jak wzrost ciśnienia tętniczego, przyspieszone bicie serca, problemy ze złapaniem oddechu itp. Odczuwanie tej emocji przez dłuższy czas może zwiększać ryzyko wystąpienia rozmaitych chorób w obrębie układu sercowo-naczyniowego. Silny gniew jest czynnikiem ryzyka rozwoju udaru, niewydolności serca czy zawału. W tym przypadku ważne jest więc nasilenie emocji. Łagodna lub umiarkowana złość bywa pomocna, ale intensywny gniew przynosi więcej szkód niż pożytku. Czytaj też:

