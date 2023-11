Naukowcy zważyli... układ odpornościowy. Wynik zaskakuje

Układ odpornościowy (immunologiczny) pełni w organizmie człowieka wiele ważnych funkcji. Chroni człowieka przed bakteriami, grzybami lub innymi drobnoustrojami. Jednocześnie zwalcza te patogeny, którym udało się przeniknąć do ustroju. Dzięki temu zapobiega rozwojowi różnego rodzaju chorób. Na układ immunologiczny składa się wiele rozmaitych elementów, między innymi limfocyty, białka czy makrofagi (tak zwane komórki żerne). Wszystkie tworzą złożoną i stosunkowo ciężką „sieć”. Jak myślisz, ile może ważyć? Naukowcy znają już odpowiedź na to pytanie.

Co ma wspólnego układ odpornościowy z ananasem?

Zespół izraelskich ekspertów postanowił przyjrzeć się bliżej budowie układu immunologicznego. Oszacował całkowitą liczbę tworzących go elementów oraz ich rozmieszczenie w ludzkim ciele. To nie pierwsza tego typu próba. Naukowcy już wcześniej starali się zgłębić tajniki komórek odpornościowych. Dotychczas prowadzone badania uwzględniały jednak szerszą perspektywę i pomijały wiele ważnych szczegółów. Koncentrowały się głównie na jednym rodzaju komórek, ignorując pozostałe. Tym razem specjaliści dokonali kompleksowego przeglądu.

Okazuje się, że układ immunologiczny dorosłego mężczyzny o wadze 73 kilogramów liczy 1,8 biliona komórek odpornościowych, które ważą około 1,2 kilograma, czy mniej więcej tyle ile jeden dojrzały ananas. Z kolei dorosła kobieta o wadze 60 kilogramów ma w swoim organizmie półtora biliona komórek odpornościowych. Ich łączna waga to kilogram.

„Około 75 proc. komórek odpornościowych to limfocyty oraz neutrofile. Należą one do najmniejszych komórek w organizmie człowieka i ważą zaledwie kilkaset pikogramów. Ich masa komórkowa stanowi jedynie około 30 proc. całkowitej masy komórek układu immunologicznego. Z drugiej strony makrofagi, komórki dendrytyczne i komórki tuczne, które są od 3 do 10 razy większe, stanowią mniej niż 20 proc. komórek odpornościowych, ale ich waga stanowi ponad 60 proc. całkowitej masy komórek odpornościowych” – wyjaśniają badacze.

Gdzie gromadzi się najwięcej komórek odpornościowych?

Najwięcej komórek odpornościowych znajdziemy w węzłach chłonnych, śledzionie oraz szpiku kostnym. Przewód pokarmowy zawiera około 3 proc. komórek układu immunologicznego. Jelita są natomiast „domem” dla około 70 proc. komórek plazmatycznych wytwarzających przeciwciała. Dlatego przewód pokarmowy odgrywa bardzo istotną rolę w budowaniu odporności organizmu.

