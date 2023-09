Jak wzmocnić odporność jesienią? Przestrzegaj 5 kluczowych zasad

Przed sezonem jesienno-zimowym pe wszystkim należy pomyśleć o przyjęciu preparatów ochronnych. Szczepionki przeciw grypie zmniejszają ryzyko zachorowania i łagodzą przebieg ewentualnej infekcji. To ważne zwłaszcza dla osób, które zmagają się z przewlekłymi chorobami (takimi jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze) i są najbardziej narażone na wystąpienie pogrypowych powikłań. Warto też zadbać o swoją odporność? Jak? Nie potrzeba żadnych specjalistycznych zabiegów. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, o czym przypomina Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

Pięć kroków do lepszej odporności

Zastanawiasz się, co zrobić, by wzmocnić swoją odporność? Zacznij od wprowadzenia niewielkich, ale bardzo istotnych zmian w codziennej diecie. Wzbogać jadłospis o więcej sezonowych warzyw i owoców, takich jak pomidory, bakłażany, dynia, cukinia, ciemne winogrona, pigwa, aronia czy ogórki. Nie zapomnij o kiszonkach. Dobrze wpływają na pracę jelit (przeciwdziałają zaparciom) i zawierają duże ilości witaminy C, która wspomaga pracę układu immunologicznego. Zrezygnuj ze spożywania wysoce przetworzonych, gotowych potraw i zastąp je świeżymi, naturalnymi produktami.

Unikaj używek – palenia i picia alkoholu, a także przyjmowania innych substancji odurzających. Trzeba przy tym zaznaczyć, że e-papierosy nie są wcale zdrowszą alternatywą tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Przeprowadzone dotychczas badania dowiodły, że mają one bardzo negatywny wpływ na organizm i zaburzają pracę wielu narządów. Wapowanie upośledza układ odpornościowy. Dym z e-papierosów sprawia, że neutrofile (białe krwinki) nie są w stanie się poruszać i pełnić przypisanych im funkcji. Ich głównym zadaniem jest zwalczanie szkodliwych patogenów.

Nie zapominaj o aktywności fizycznej. I nie chodzi w tym przypadku o chodzenie na siłownię czy wykonywanie wyczerpujących ćwiczeń. Mnóstwo korzyści może przynieść już piętnastominutowy, spokojny spacer lub rekreacyjna jazda na rowerze. Ruch poprawia ogólną wydolność organizmu. Usprawnia krążenie krwi, dzięki czemu tkanki i narządy są lepiej dotlenione. Wzmaga produkcję endorfin odpowiedzialnych za dobre samopoczucie. W dodatku – jak pokazują badania – zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu poważnych schorzeń onkologicznych i neurologicznych (na przykład choroby Alzheimera).

Wysypiaj się. Niedostateczna ilość snu (mniej niż 6 godzin na dobę) zwiększa podatność organizmu na infekcje i działanie chorobotwórczych drobnoustrojów, nawet czterokrotnie. Poza tym zaniedbywanie nocnego odpoczynku sprzyja namnażaniu się reaktywnych form tlenu (wolnych rodników), które przyspieszają procesy starzenia się komórek i zwiększają ryzyko rozwoju wielu chorób nowotworowych.

Bardzo ważną rolę we wzmacnianiu odporności odgrywa również właściwa higiena osobista, a w szczególności częste i dokładne mycie rąk. Należy pamiętać, że na co dzień mamy do czynienia z dużą ilością różnego rodzaju powierzchni (dotykamy drzwi, blatów, klamek, krzeseł, etc.), na których bytują miliony rozmaitych bakterii. Mycie rąk przy użyciu wody i mydła pozwala pozbyć się aż 90% patogenów.

