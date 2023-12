Usuwanie włosów łonowych może szkodzić zdrowiu. Zaskakujące wnioski naukowców z Krakowa

Wiele osób depiluje włosy łonowe, tłumacząc to nie tylko kwestiami mody, ale też higieny. Czy rzeczywiście mają rację? „Powinniśmy (...) zrewidować nasze postrzeganie tego co jest czyste i higieniczne, a co nie. Nasze wyniki sugerują, że włosy łonowe mogą stanowić ważny element ochrony przed szkodliwymi patogenami” – uważa dr Andrzej Galbarczyk z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Krakowie. W badaniu polskich naukowców wzięło udział 2400 kobiet, a wyniki zostały opublikowane w „Scientific Reports”.

Brodaci mężczyźni a depilacja włosów łonowych

Autorzy publikacji podkreślają, że nie znaleźli żadnych badań wykazujących na to, że usuwanie owłosienia łonowego może wpływać na ryzyko wystąpienia zakażenia dróg moczowych. Są pierwszymi, którym udało się taki związek udowodnić. Co ciekawe, inspiracją do przeprowadzenia badań było inne badanie dotyczące brodatych pracowników służby zdrowia. Okazało się, że ich zarost nie jest częstym siedliskiem groźnych bakterii, jak można by było przypuszczać. Z kolei na twarzach ogolonych mężczyzn trzy razy częściej występowały kolonie gronkowca. Naukowcy z Polski widzą tu wyraźną analogię z włosami łonowymi.

„Skoro włosy na twarzy są takie korzystne, to włosy tam na dole powinny wykazywać podobne właściwości. Pomyślcie o tym, brody to praktycznie włosy łonowe tylko, że na twarzy. Zaczynają rosnąć w tym samym okresie dojrzewania płciowego i wyglądają właściwie dokładnie tak samo” – podkreśla dr Galbarczyk.

Większość badanych Polek goli wszystkie włosy łonowe

Krakowscy uczeni zaprosili kobiety do udziału w internetowej anonimowej ankiecie zatytułowanej „Badanie zdrowia intymnego i dobrego samopoczucia kobiet”. Otrzymali 2400 zgłoszeń kobiet w wieku 18-45 lat. 67 proc. z nich zadeklarowało, że regularnie goli całe owłosienie łonowe.

„Po uwzględnieniu czynników takich jak wiek, aktywność seksualna, stosowanie preparatów plemnikobójczych i historia wcześniejszych zakażeń układu moczowego wykazaliśmy, że kobiety całkowicie usuwające włosy łonowe nie różniły się od reszty kobiet pod względem wystąpienia pojedynczej infekcji układu moczowego w ciągu ostatniego roku. Jednocześnie kobiety całkowicie pozbawione włosów łonowych trzykrotnie częściej zgłaszały nawracające zakażenia dróg moczowych” – piszą autorzy publikacji. Naukowcy zastrzegają, że grupa kobiet, które wzięły udział w badaniu, była mało zróżnicowana. Uważają jednocześnie, że kolejne tego typu badania powinny zostać uzupełnione o informacje dotyczące zachowania higieny podczas usuwania owłosienia, stosowania leków i probiotyków.

Czytaj też:

Parcie na mocz może mieć różne przyczyny. Co oznacza ta dolegliwość?Czytaj też:

Zioła na infekcje intymne – jakie warto wybrać i kiedy je zastosować. Objawy infekcji intymnych