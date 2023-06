Zioła na infekcje intymne – jakie warto wybrać i kiedy je zastosować. Objawy infekcji intymnych

Infekcje intymne diagnozowane są u kobiet i u mężczyzn. Ze względu na budowę anatomiczną na rozwój infekcji intymnych bardziej narażone są kobiety – u kobiet cewka moczowa i wejście do pochwy znajdują się blisko okolic odbytu, co sprzyja m.in. zakażeniom bakteryjnym.

Objawy infekcji intymnej są dość charakterystyczne – świąd, obrzęk śluzówki, pieczenie podczas oddawania moczu oraz upławy powinny skłonić do wizyty u ginekologa. Choć leki roślinne znajdują zastosowanie przy infekcjach intymnych, to nie zastąpią leczenia konwencjonalnego, które powinno zostać poprzedzone badaniem czystości pochwy. Pobranie wymazu z pochwy ma na celu określenie, jakie drobnoustroje wywołały stan zapalny pochwy lub sromu, ułatwiając dobór skutecznego leku. Najczęściej infekcje intymne wywołują drożdżaki oraz bakterie.

Co powoduje infekcje intymne?

Można wyróżnić wiele czynników, które sprzyjają rozwojowi infekcji intymnych. Jedną z częstych przyczyn infekcji intymnych jest nadmierna higiena intymna, która uwzględnia stosowanie niewłaściwie dobranych preparatów myjących. Do higieny intymnej należy używać kosmetyków o odpowiednim pH, które nie podrażniają skóry i błon śluzowych oraz nie zaburzają mikrobiomu okolic intymnych. Infekcjom intymnym sprzyja np. stosowanie do mycia okolic intymnych uczulających kosmetyków, w których składzie znajdują się barwniki, substancje zapachowe, parabeny oraz silikony, a także kosmetyków antybakteryjnych, które niszczą naturalną florę bakteryjną. Kwaśne środowisko pochwy i obecność pożytecznych bakterii m.in. bakterii kwasu mlekowego to naturalna broń przeciwko infekcjom intymnym.

Inne przyczyny stanów zapalnych okolic intymnych to m.in.:

niewłaściwa odzież – noszenie ciasnej odzieży ze sztucznych włókien utrudnia cyrkulację powietrza i zwiększa ryzyko rozwoju infekcji intymnych o podłożu grzybiczym,

nieprzestrzeganie zasad higieny podczas miesiączki,

przygodne kontakty seksualne bez zabezpieczenia,

niewłaściwy sposób podmywania się – przenoszenie drobnoustrojów z odbytu na srom,

sposób odżywiania – ryzyko rozwoju infekcji intymnych zwiększa dieta bogata w cukry proste,

przewlekły stres,

osłabienie organizmu np. w czasie ciąży i połogu oraz w okresie rekonwalescencji po chorobach,

antybiotykoterapia,

uszkodzenia skóry np. otarcia, które może powodować intensywna jazda na rowerze oraz niedopasowany rozmiar siodełka,

korzystanie z sauny, pływalni i toalet w miejscach publicznych,

korzystanie z cudzej bielizny i ręczników.

Warto wiedzieć, że częstą przyczyną infekcji intymnych są także zabiegi kosmetyczne w obrębie okolicy intymnej. Ginekolodzy przestrzegają przed całkowitym usuwaniem owłosienia – depilacja i golenie włosów łonowych powoduje usunięcie naturalnej bariery ochronnej, która pomaga uniknąć stanów zapalnych.

Objawy infekcji intymnych

Typowe objawy, które wskazują na infekcję intymną, to m.in.:

świąd sromu,

upławy,

pieczenie podczas oddawania moczu,

zaczerwienienie i obrzęk warg sromowych,

ból w okolicy wejścia do pochwy.

Trzeba pamiętać, że objawy infekcji intymnej powinniśmy zawsze skonsultować z lekarzem ginekologiem!

Zioła stosowane przy infekcjach intymnych

Na infekcje intymne stosowane są zioła, które mają właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, antybakteryjne oraz ściągające. Zioła przynoszą ulgę, redukując uciążliwy świąd i pieczenie oraz upławy, jednak nie mogą zastąpić odpowiednio dobranych leków. Można stosować je doraźnie np. przed wizytą u ginekologa – leczenie infekcji intymnej na własną rękę, jedynie z pomocą ziół, nie jest zalecane i może przyczynić się do wystąpienia powikłań!

Najczęściej stosowanym ziołem na infekcje intymne jest kora dębu. Odwar z kory dębu może być stosowany nie tylko do przemywania okolicy intymnej i nasiadówek, ale także możemy dzięki niemu przygotować leczniczą kąpiel. Odwar z kory dębu ma działanie przeciwzapalne i właściwości ściągające, za które odpowiadają znajdujące się w korze dębu garbniki. Co więcej, odwar z kory dębu działa ochronnie na skórę i błony śluzowe oraz przyspiesza gojenie. Aby przygotować odwar z kory dębu, potrzebujemy 1 łyżki kory dębu i około 250 ml wody. Zalewamy korę dębu wodą, gotujemy około 5 minut i odstawiamy na 15 minut do ostygnięcia. Następnie cedzimy i stosujemy do obmywań, nasiadówek oraz jako dodatek do kąpieli.

Inne zioła stosowane na infekcje intymne to m.in.:

Krwawnik pospolity – może być stosowany w stanach zapalnych sromu o różnym podłożu. Łagodzi objawy infekcji intymnej, działa przeciwzapalnie i ściągająco, a także przyśpiesza gojenie podrażnionej skóry i błon śluzowych.

– może być stosowany w stanach zapalnych sromu o różnym podłożu. Łagodzi objawy infekcji intymnej, działa przeciwzapalnie i ściągająco, a także przyśpiesza gojenie podrażnionej skóry i błon śluzowych. Jasnota biała – tradycyjnie stosowane w infekcjach pochwy zioło o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym i ściągającym. Jasnota biała polecana jest m.in. jako wsparcie leczenia infekcji intymnych, których objawem są upławy;

– tradycyjnie stosowane w infekcjach pochwy zioło o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym i ściągającym. Jasnota biała polecana jest m.in. jako wsparcie leczenia infekcji intymnych, których objawem są upławy; Szałwia lekarska – działa przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. Może być stosowana do przemywania okolicy intymnej, nasiadówek oraz kąpieli leczniczych.

– działa przeciwzapalnie i przeciwgrzybiczo. Może być stosowana do przemywania okolicy intymnej, nasiadówek oraz kąpieli leczniczych. Rumianek – to zioło o właściwościach antyseptycznych. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie oraz redukuje podrażnienia.

– to zioło o właściwościach antyseptycznych. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie oraz redukuje podrażnienia. Nagietek lekarski – likwiduje świąd, działa przeciwzapalnie, redukuje upławy, przyśpiesza gojenie ran i otarć. Polecany jest jako wsparcie infekcji intymnych o podłożu grzybiczym i bakteryjnym.

– likwiduje świąd, działa przeciwzapalnie, redukuje upławy, przyśpiesza gojenie ran i otarć. Polecany jest jako wsparcie infekcji intymnych o podłożu grzybiczym i bakteryjnym. Tymianek – słynie z przeciwgrzybiczego działania, dlatego polecany jest w przypadku infekcji intymnych o podłożu grzybiczym. Co ważne – tymianek przywraca kwaśne pH pochwy.

– słynie z przeciwgrzybiczego działania, dlatego polecany jest w przypadku infekcji intymnych o podłożu grzybiczym. Co ważne – tymianek przywraca kwaśne pH pochwy. Pokrzywa – wykazuje silne działanie bakteriobójcze oraz redukuje szkodliwe grzyby. Łagodzi świąd, uczucie pieczenia i inne dolegliwości związane z infekcjami intymnymi.

Leczenie infekcji intymnych

Infekcje intymne wymagają leczenia! Leczenie infekcji intymnych polega na stosowaniu odpowiednio dobranych do podłoża infekcji kremów, maści lub globulek dopochwowych. Nie należy przerywać leczenia po ustąpieniu objawów – kurację należy stosować tak długo, jak zalecił lekarz. Po jego zakończeniu zalecane jest ponowne wykonanie badania czystości pochwy. Zioła na infekcje intymne wspierają leczenie stanów zapalnych pochwy i sromu, ale nie zastąpią leków! Warto przed zastosowaniem leków roślinnych skonsultować się z lekarzem.

Aby skutecznie zapobiegać nawrotom infekcji intymnych, trzeba wyeliminować czynnik sprawczy.

