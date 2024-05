Siła przytulania jest większa, niż myślicie. Zobacz, jaki dotyk poprawia nasze zdrowie

Zmysł dotyku ma ogromne znaczenie dla wielu aspektów naszego życia. Jest to pierwszy spośród wszystkich zmysłów, który rozwija się u noworodków. Intuicyjnie wiemy, że przytulanie jest dobre – działa korzystnie zwłaszcza wtedy, gdy czujemy się przygnębieni, boimy się, jesteśmy zestresowani. Naukowcy udowodnili jednak, że uściski i inne formy kontaktu mogą pomóc nie tylko w zdrowiu psychicznym, ale również korzystanie wpływają na fizyczną kondycję naszego organizmu.

Badanie na temat pozytywnych właściwości dotyku

Dotyk ma naprawdę zbawienny wpływ na nasze zdrowie – do takich wniosków doszli naukowcy z Ruhr University Bochum. Wzięli oni „pod lupę” 212 różnych badań na ten temat i w ten sposób uzyskali szerszy obraz tego, jak bardzo korzystny może być dotyk. Badanie zostało opisane na łamach czasopisma „Nature Human Behaviour”, obejmowało ono 12 966 osób.

Byliśmy świadomi znaczenia dotyku jako interwencji zdrowotnej, ale pomimo wielu badań nie było jasne, jak optymalnie go używać, jakich konkretnie efektów można się spodziewać i jakie czynniki na to wpływają – powiedział dr Julian Packheiser z Ruhr University Bochum.

Jak dotyk wpływa na nasz organizm? Wnioski z badania

Z przeprowadzonych niedawno badań wynika, że dotyk jest pomocny w redukcji uczucia bólu, a także depresji i lęku. Ten pozytywny efekt zaobserwowano zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. Ciekawostką jest również, że nawet dotykanie przedmiotów nieożywionych, takich jak na przykład poduszki, koce, itp., może wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie fizyczne (nie zadziała jednak na zdrowie psychiczne). Inaczej jest przy dotyku ludzi i zwierząt – on przynosi korzyści zarówno psychiczne, jak i fizyczne.

Z kolei w przypadku noworodków pozytywny wpływ dotyku jest znacznie większy, gdy pochodzi on od rodziców. Natomiast, w miarę jak dorastamy, to czy dotyk pochodzi od kogoś, kogo dobrze znamy, staje się mniej istotne – badanie nie wykazało różnicy w korzyściach zdrowotnych u dorosłych, porównując dotyk stosowany przez znaną osobę lub profesjonalistę medycznego. Dotyk przynosi najlepsze rezultaty w kwestii naszego zdrowia psychicznego, ale działa też pozytywnie na przykład na ciśnienie krwi i rytm serca (efekt ten jednak jest mniejszy).

Jaki dotyk jest najlepszy dla naszego zdrowia?

„Badanie wyraźnie pokazuje, że dotyk rzeczywiście można zoptymalizować, ale najważniejsze czynniki niekoniecznie są tymi, które podejrzewamy” – powiedziała dr Christian Keysers z Netherlands Institute for Neuroscience. Badacze podkreślają, że jeśli mamy ochotę przytulić rodzinę lub przyjaciół – nie powinniśmy się powstrzymywać, jednak warunkiem jest to, by druga osoba wyraziła na to zgodę.

Podczas gdy częste dotykanie ma szczególnie korzystny efekt, istnieje wskazanie, że dotyk nie musi trwać długo. Efekt jest wzmacniany przez kontakt skóry ze skórą. Dłuższy czas trwania dotyku, który wynosił średnio 20 minut w badaniach, nie wpłynął istotnie na wynik. Okazuje się również, że najkorzystniej działa dotykanie głowy i twarzy, a najbardziej pozytywne reakcje wywołują krótsze i częstsze dotknięcia. „To nieprawda, że im dłuższy dotyk, tym lepiej” – podsumowuje Julian Packheiser. Krótszy, ale częstszy dotyk okazał się bardziej korzystny.

