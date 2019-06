Świetna zabawa może skończyć się tragicznie. Jak bezpiecznie skakać na trampolinie?

Skakanie na trampolinie jest świetną formą aktywności fizycznej, której mogą korzystać nie tylko dzieci. Również dorośli (osobom starszym, obarczonym ryzykiem osteoporozy, takie ćwiczenia nie są zalecane), o ile tylko potrafią wydobyć z siebie... dziecko. Chociaż nie brakuje miejsc (tzw. parków trampoliny), gdzie w dużej hali rozmieszczone są ogromny, profesjonalny sprzęt, można zakupić mniejszą wersję tylko dla siebie. Nie ma co ukrywać – trampoliny na dobre zadomowiły się w naszych ogródkach. Należy jednak pamiętać, że podczas zabawy na trampolinie obowiązują pewne zasady bezpieczeństwa. Ich przestrzeganie minimalizuje ryzyko urazów i kontuzji.

Najważniejsza zasada – dzieci powinny skakać pojedynczo. Ewentualnie we dwójkę, ale wówczas muszą być oddalone od siebie. O tym, że zabronione jest skakanie w butach, wie raczej każdy z nas. I nie chodzi o to, by nie ubrudzić lub nie zniszczyć trampoliny – skakanie w butach może doprowadzić do kontuzji stawu skokowego. Zdecydowanie lepiej zrezygnować też ze skarpetek. O czym jeszcze należy pamiętać? Dowiesz się, oglądając powyższy materiał wideo.

Czytaj także:

Co daje picie wody z cytryną? Będziesz zaskoczony