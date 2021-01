Masz pytania dotyczące ząbkowania i „mleczaków”? Tata Stomatolog odpowiada

Rodzice często martwią się, czy z rozwojem ich dziecka wszystko jest w porządku. Przyczyną tego niepokoju mogą być też zęby. Uspokajająco na pytania ich dotyczące odpowiada Tata Stomatolog, czyli Michał Kaczmarek.

Kiedy dziecku powinien wyjść pierwszy ząb?

Stomatolog zauważa, że rodzic może zacząć się martwić dopiero, gdy dziecko ukończy 1. rok życia. Najczęściej jednak pierwszy ząb pojawia się około 6. miesiąca życia dziecka. Im później wyrósł on u mamy czy taty malucha, tym później będzie również u ich pociechy. Po 12. miesiącu życia, gdy ząbka nadal nie będzie, warto udać się do stomatologa dziecięcego i/lub pediatry. Jako przyczyny tego „opóźnienia” lek. dent. Michał Kaczmarek wskazuje m. in. niedobory witaminowe, niedożywienie, zaburzenia hormonalne, jak niedoczynność tarczycy i przysadki. Do 3. roku życia powinny pojawić się wszystkie zęby w jamie ustnej.

Kiedy zaczyna się wymiana zębów mlecznych?

Wymiana zębów mlecznych na stałe zaczyna się około 6. roku życia. Jako pierwsze najczęściej pojawiają się „jedynki” i „szóstki”. Jak zaznacza lekarz:

„Szóstki” często są mylone przez rodziców jako kolejne zęby mleczny! I niestety najczęściej te zęby ulegają zaniedbaniu! Jeśli widzicie już w jamie ustnej „szóstki”, najlepiej udać się do stomatologa, w celu oceny ryzyka próchnicy i metod profilaktyki

Ze stomatologiem należy się skonsultować, gdy dochodzi do opóźnienia pojawienia się zębów mlecznych lub gdy zęby po jednej stronie się pojawiły, a po drugiej nie. Jako przyczyny tego stanu rzeczy można wymienić torbiel, dodatkowy ząb zatrzymany pod dziąsłem lub inne nieprawidłowości.

