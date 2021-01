Mama Chemik: Uważaj, jakie zabawki kupujesz dziecku do kąpieli

Mama Chemik, czyli chemiczka Sylwia Panek publikuje na swoim profilu na Instagramie przydatne porady dotyczące m. in. bezpieczeństwa łączenia konkretnych substancji podczas sprzątania czy użytkowania konkretnych produktów, przedmiotów. Tym razem napisała o często kupowanych gumowych zabawkach do kąpieli.

Jak wybrać bezpieczną zabawkę do kąpieli dla dziecka?

Bezpieczna zabawka do kąpieli to taka, która nie ma dziurek i którą łatwo wymyć. Może więc to być zabawka gumowa, ale taka, która w żadnym miejscu nie jest przedziurawiona. Mogą to być również np. pojemniczki, z których dziecko będzie wylewać i wlewać na przemian wodę.

Dlaczego jednak zabawki z dziurkami nie są wskazane?

Dziecko, pobierając wodę do środka, pobiera również nieczystości z wanny/wanienki/miski, w której bierze kąpiel. Ściskając zabawkę, opróżnia ją, ale nigdy całkowicie. W zabawce zostaje brud, martwy naskórek, czasami kawałki włosów. Wilgoć sprzyja namnażaniu drobnoustrojów.

Jako dowód Sylwia Panek publikuje zdjęcie (trzecie w załączonym poniżej wpisie Mamy Chemik z Instagrama), na którym widać przekrojoną na pół gumową zabawkę po zaledwie dwóch miesiącach użytkowania. I to, co się w niej nagromadziło. Na koniec ekspertka dodaje również, by uważać na dziurki w gryzakach, a jeśli ktoś nadal nie jest przekonany, może wygooglować frazę „trupia pleść w zabawkach” i obejrzeć dostępne zdjęcia.

