Kawa w ciąży: czy i w jakich ilościach jest zdrowa? Dietetyczka odpowiada

Temat kawy w ciąży podniosła na swoim profilu na Instagramie dietetyczka Zofia Pomes. Ekspertka już na samym wstępie zaznaczyła, że powszechnie za bezpieczną dla kobiet w ciąży uważa się dawkę 200 mg kofeiny dziennie, co oznacza około 2 szklanki kofeiny o średniej mocy.

Jak kofeina działa na płód?

Dlaczego jednak mówi się, że kawa w ciąży może być dla rozwijającego się płodu niebezpieczna? Jak pisze Zofia Pomes:

Kofeina przechodzi przez łożysko i dociera do dziecka, a jej zawartość w dziecięcych włosach odzwierciedla spożycie przez mamę w III trymestrze.

W kolejnych trymestrach metabolizm kofeiny znacznie spowalnia, co oznacza, że im późniejszy etap ciąży, tym dłużej kofeina krąży w organizmie mamy, a tym samym i dziecka. W III trymestrze może to być nawet 18 godzin. Spożywanie kawy może też zwiększać ryzyko poronienia, zwłaszcza jeśli jest to więcej niż 100 mg dziennie. Większe jest również ryzyko niskiej masy urodzeniowej dziecka, białaczki dziecięcej i otyłości już w wieku 5 lat.

Co więcej:

Noworodki mam, które w ciąży spożywały sporo kofeiny, po ciąży mogą odczuwać tzw. syndrom odstawienny czyli np. zaburzenia snu, nieregularne picie serca.

Autorka wpisu na profilu Holistycznie Zdrowi dodaje więc, by pamiętać, że nie tylko kawa stanowi źródło kofeiny. Także herbata, kakao i czekolada.

Czy w ciąży trzeba zrezygnować z kawy?

Byłoby idealnie, ale nierzadko jest to trudne, jeśli kobieta w ostatnich latach codziennie i często ją piła. Jeśli nie jesteś w stanie zrezygnować z kawy całkowicie, przerzuć się na 1-2 słabe kawy dziennie, dodawaj do nich mleko, które osłabia działanie kofeiny. Jeśli w ciąży brakuje ci natomiast nie pobudzenia kofeinowego, a samego smaku kawy, wypróbuj jedną z jej wielu dostępnych bezkofeinowych wersji. Może któraś przypadnie ci do smakowego gustu.

instagramCzytaj też:

Picie kawy przed ciążą zwiększa ryzyko krwawienia w jej pierwszej połowie