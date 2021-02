Kaszel u dziecka: mokry i suchy. Przyczyny i leczenie

Kaszel u dziecka to nieprzyjemny objaw infekcji toczącej się w organizmie. Może on być następstwem alergii, może również zwiastować poważną chorobę. Przeczytaj, jakie są przyczyny kaszlu u dziecka i jak go leczyć.

Przyczyny kaszlu u dziecka

Kaszel to odruch obronny naszego organizmu, który usuwa z tchawicy i oskrzeli dostające się do nich zanieczyszczenia. Gdy kaszel pojawia się u dziecka, oznacza to, że czeka nas wizyta u pediatry. Kaszlu bowiem nigdy nie należy lekceważyć.

Przyczyny kaszlu u dziecka mogą być błahe (np. zbyt suche powietrze, zwłaszcza w okresie grzewczym), ale mogą też oznaczać poważną chorobę (astmę oskrzelową, refluks żołądkowy) lub infekcję (zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie płuc). Z tego powodu należy jak najszybciej umówić się na wizytę do pediatry, a w międzyczasie włączyć domowe leczenie. Domowe sposoby na kaszel przynoszą dziecku ulgę i pomagają pozbyć się zalegającej wydzieliny.

Suchy kaszel u dziecka

Suchy kaszel u dziecka rozpoczyna się od uczucia drapania w gardle. Może oznaczać podrażnienie gardła (np. od pisku, krzyku, wołania na dworze). Może również być wynikiem refluksu żołądkowo-przełykowego (cofająca się treść pokarmowa drażni struny głosowe), alergii wziewnej lub astmy oskrzelowej. Najczęstszą przyczyną jest jednak początek infekcji górnych dróg oddechowych.

Leczenie suchego kaszlu u dziecka

Na suchy kaszel u dziecka dobrze sprawdzą się domowe sposoby na kaszel. Są nimi:

inhalacje z soli fizjologicznej, które nawilżą gardło

syrop z cebuli

syrop z buraka

podawanie dużej ilości wody

nawilżanie powietrza w pokoju dziecka (za pomoc nawilżacza powietrza lub mokrych ręczników na kaloryferach)

dostęp do świeżego powietrza – jeśli dziecko nie gorączkuje, śmiało można z nim spacerować

Gdy po kilku dniach domowego leczenia suchy kaszel nie mija, należy skonsultować się z pediatrą. W przypadku niemowląt i małych dzieci warto to zrobić od razu.

Kaszel poinfekcyjny u dziecka

Suchy kaszel może pojawić się również po infekcji. Po przeziębieniu, infekcji górnych dróg oddechowych, a nawet grypie, przez długi okres czasu może utrzymywać się suchy kaszel u dziecka. Wynika on z uszkodzenia nabłonka w drogach oddechowych. Na taki kaszel warto stosować wymienione wyżej domowe sposoby i dać organizmowi czas na regenerację.

Mokry kaszel u dziecka

Suchy kaszel u dziecka często zmienia się w mokry. Dziecko zaczyna wtedy odkrztuszać wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych. Ważne jest niehamowanie tego kaszlu, ponieważ skraca od okres choroby. Mokry kaszel u dziecka najczęściej oznacza bakteryjną lub wirusową infekcję. Towarzyszy mu wtedy gorączka.

Przyczyny mokrego kaszlu u dziecka

Mokry kaszel u dziecka może oznaczać:

zapalenie krtani

zapalenie oskrzeli

zapalenie płuc



może być powiązany z zapaleniem ucha (przez spływający katar)

infekcję wirusową

refluks

Czasem mokry kaszel może pojawić się bez żadnych dodatkowych objawów, wskazujących na infekcję. Wtedy przyczyną może być mukowiscydoza, astma lub też ciało obce, które utknęło w drogach oddechowych.

Leczenie mokrego kaszlu u dziecka

Leczenie mokrego kaszlu ściśle powiązane jest z infekcją, na którą zapadło dziecko. O sposobie leczenia decyduje lekarz. Jeśli choroba ma podłoże bakteryjne, wtedy konieczne jest podanie antybiotyku. Zaleca się wtedy również stosowanie syropów wykrztuśnych, które pomagają oczyszczać drogi oddechowe. Takie syropy podaje się zwykle rano i po południu, do godziny 17, by wieczorem i w nocy dziecka nie męczył kaszel.

Ważne jest również nawadnianie dziecka – sprawdzi się tutaj ciepła woda z miodem i z cytryną, owocowe herbatki albo ciepłe mleko z miodem. Warto również nawilżać powietrze w pokoju i regularnie wietrzyć pomieszczenia.

Szczekający kaszel u dziecka

Szczególnym rodzajem kaszlu jest szczekający kaszel u dziecka, który oznacza zapalenie krtani. Taki kaszel najczęściej pojawia się w nocy – dziecko budzi się z płaczem, ma chrypę lub w ogóle nie może mówić. Stan dziecka bardzo szybko się pogarsza, może również zacząć się dusić.

W takiej sytuacji należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe i zapewnić dziecku dostęp do zimnego powietrza, które zmniejszy obrzęk krtani. Krtań u dzieci jest wąska i nawet najmniejszy obrzęk może spowodować problemy z oddychaniem.

Zapalenie krtani to poważna choroba, która najczęściej dotyka dzieci w wieku 2-5 lat.

Kaszel u dziecka a alergia

Kaszel u dziecka może być również objawem alergii wziewnej. W takiej sytuacji trzeba obserwować dziecko i zwracać uwagę na to, w jakich sytuacjach kaszle. Alergenów może być mnóstwo: roztocza, sierść zwierząt, trawa, pylące rośliny.

Nie wolno lekceważyć alergii, bo nieleczona alergia wziewna może doprowadzić do rozwoju astmy oskrzelowej.

