Nowy test krwi dla ciężarnych wskazuje, czy urodzą wcześniaka. Rewolucja dla przyszłych matek?

Tylko w Polsce około 6 proc. noworodków to wcześniaki. W Stanach Zjednoczonych zbyt wcześnie na świat przychodzi co dziesiąte dziecko. Statystyki te wkrótce mogą się zmienić dzięki dużo bardziej precyzyjnym niż do tej pory metodom przewidywania przedwczesnego porodu.

Test krwi wystarczy, by dowiedzieć się, że możemy spodziewać się wcześniaka

Zespół naukowców pod kierunkiem dr Hannah Hoffmann z Michigan State University na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Biology of Reproduction” opisał szczegóły dotyczące nieznanych dotąd biomarkerów świadczących o tym, że ciężarnym grozi urodzenie wcześniaka, a poród najprawdopodobniej nastąpi przed standardowym terminem. Okazuje się, że nową metodę diagnostyczną umożliwia proste badanie krwi.

Po przebadaniu 157 zdrowych matek rodzących potomstwo w przewidywanym terminie i 51 kobiet, które urodziły wcześniaki naukowcom udało się ustalić biomarkery precyzyjnie sygnalizujące ryzyko przedwczesnego porodu.

Dzięki badaniom genetycznym wykazano, że wpływ na tę zależność może mieć obecność genów o nazwie CRY2 i CLOCK (które są związane z rytmem okołodobowym). W przypadku kobiet w drugim trymestrze ciąży wystarczy pobrać próbkę krwi, by na podstawie zawartej w niej informacji genetycznej (mRNA) ocenić, czy urodzą wcześniaka i kiedy może nastąpić spodziewany termin rozwiązania.

Geny związane z rytmem okołodobowym pomogą w ocenianiu ryzyka przedwczesnego porodu

Ze względu na to, że każda komórka ma swój własny, 24-godzinny zegar, który steruje ich zachowaniem, można wykorzystać gromadzone przez niego dane do precyzyjnego ustalenia, kiedy może rozpocząć się poród – co jest szczególnie pomocne w przypadku wcześniaków i kobiet, które w przeszłości rodziły przed wyznaczonym terminem.

Badacze już rozpoczęli kolejne badania, które mają na celu zidentyfikowanie czynników, które pomogą ciężarnym dużo lepiej niż do tej pory ocenić także ryzyko m.in. stanu przedrzucawkowego oraz cukrzycy ciążowej.

