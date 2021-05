Morfologię krwi warto robić regularnie. Masz takie objawy? Najwyższa pora na badanie

Profilaktyka zdrowia powinna uwzględniać regularne badania krwi. Tak jest w teorii, bo w praktyce spory odsetek społeczeństwa zgłasza się do lekarza, gdy objawy chorobowe zaczynają utrudniać życie. To ogromny błąd, którego nie należy popełniać. Pamiętając przynajmniej o wykonaniu morfologii i badaniu moczu, mamy szansę na szybkie wykrycie rozwijających się w organizmie schorzeń oraz ich skuteczne wyleczenie.

Dlaczego warto robić morfologię krwi?

Krew to jeden z najważniejszych, warunkujących nasze życie i określających stan zdrowia płynów ustrojowych. Jej skład ilościowy i jakościowy może wskazywać na wiele nieprawidłowości i jest przesłanką do wykonania dodatkowych badań diagnostycznych, które mają za zadanie wykrycie konkretnego schorzenia, określenie stopnia jego zaawansowania, jak również dobór leczenia. Wyniki badania krwi to także bardzo ważna wskazówka w przypadku rozpoczętego leczenia, bo pozwalają one ocenić jego skuteczność.

Parametry krwi różnią się w zależności m.in. od wieku i stanu fizjologicznego, jednak w przypadku osób zdrowych, mieszczą się w określonych granicach. Ich spadek lub wzrost powyżej normy świadczą nie tylko o chorobie, ale także o zaburzeniach, które mogą dopiero doprowadzić do jej wystąpienia. Krew odpowiada za odżywienie i natlenienie naszego organizmu, dlatego związane z nią nieprawidłowości szybko wpływają na nasze samopoczucie i wydolność fizyczną. O dość częstych problemach z utrzymaniem właściwych parametrów krwi świadczą m.in.:

osłabienie,

nienaturalna senność,

zawroty głowy,

duszności wysiłkowe,

bladość skóry i błon śluzowych,

krwawienia podskórne (pojawiające się samoistnie krwiaki i siniaki),

krwawienia z nosa i dziąseł.

Szybkie wykrycie nieprawidłowości związanych ze składem ilościowym i jakościowym krwi pozwala na odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia. To z tego względu jej badanie powinno wykonywać się systematycznie. Warto wiedzieć, że parametry krwi pozwalają zdiagnozować nie tylko związane z nią schorzenia np. niedokrwistość, ale także świadczą o stanie całego organizmu, informując m.in. o toczących się stanach zapalnych.

Na czym polega badanie krwi?

W celu wykonania badania krwi musi zostać pobrana jej próbka. Najczęściej jest to próbka krwi żylnej, jednak np. w przypadku niemowląt i małych dzieci do podstawowego badania pobierana jest krew obwodowa z opuszki palca. W przypadku podstawowego badania krwi oznaczane są m.in.:

krwinki białe,

krwinki czerwone,

poziom hemoglobiny,

hematokryt.

Lekarze coraz częściej zlecają badanie OB krwi, które pozwala określić, czy w organizmie toczą się stany zapalne. Odczyn Biernackiego nie pozwala jednak stwierdzić, z jakim zakażeniem mamy do czynienia. Ten marker stanu zapalnego nie jest też dobrym parametrem, jeżeli chodzi o ocenę skuteczności leczenia. Inaczej jest w przypadku badania CRP, które także wskazuje na stan zapalny, jednak pozwala określić, z jaką infekcją mamy do czynienia oraz daje odpowiedź na to, czy zastosowany lek jest skuteczny.

Jak często robić badanie krwi?

Podstawowe badanie krwi zdrowa osoba powinna wykonywać raz w roku wraz z innymi badaniami profilaktycznymi. W przypadku niektórych schorzeń np. zaburzeń hormonalnych i chorób przewlekłych może być konieczne częstsze wykonywanie nie tylko podstawowego, ale także rozszerzonego badania krwi.

Badanie krwi jest refundowane i wykonywane za darmo w przypadku otrzymania skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Możemy je także wykonać odpłatnie, czyli bez skierowania w każdym laboratorium diagnostycznym. Koszt badania krwi jest niewielki, bo podstawowe badanie krwi kosztuje jedynie kilka złotych. W przypadku badania rozszerzonego kwota ta wzrasta do kilkunastu, kilkudziesięciu złotych, w zależności od tego, jakie parametry krwi mają zostać oznaczone.

