O ile lat szybciej starzeją się matki niedosypiające po urodzeniu dziecka? Będziecie zaskoczeni

Nieprzespane noce mają wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. W przypadku młodych matek, które w ciągu ostatniego pół roku urodziły dziecko, brak wystarczającej ilości snu sprawia, że ich ciało szybciej się starzeje – i to dosłownie.

Okazuje się, że biologiczny wiek matek, które po szóstym miesiącu od porodu spały mniej niż 7 godzin na dobę, jest od 3 do 7 lat wyższy niż wskazuje ich metryka.

3 do 7 lat – tyle przybywa młodym matkom przez... pół roku po porodzie

Do takich wniosków po przebadaniu próbek DNA doszli naukowcy z University of California – Los Angeles (UCLA), którzy na łamach prestiżowego czasopisma medycznego„Sleep Health” przedstawili najnowsze wyniki badań sprawdzających, jak niedobór snu postarza kobiety, które powiły potomstwo.

twitter

Badacze pobrali próbki krwi od 33 kobiet w wieku od 23 do 45 lat, których stan zdrowia monitorowano w czasie ciąży oraz w ciągu pierwszego roku życia ich dzieci. Po przeanalizowaniu DNA młodych matek uczeni zauważyli, że telomery, czyli odcinki DNA znajdujące się na końcu chromosomów, ulegały skróceniu u pań, które nie przesypiały 7 godzin na dobę.

Niedosypiające przez ciągle płaczące w nocy niemowlęta panie narażały się przez to na wyższe ryzyko zachorowania na raka, choroby układu sercowo-naczyniowego, a nawet na przedwczesną śmierć.

Konsekwencje niedoboru snu po porodzie mogą być poważniejsze niż sądzono

„Brak wystarczającej ilości snu w ciągu pierwszych miesięcy po porodzie może mieć trwały wpływ na zdrowie fizyczne” – przekonuje prof. Judith Carroll, specjalizująca się w psychobiologii. „Z wielu badań wiemy, że spanie mniej niż siedem godzin na dobę jest szkodliwe dla zdrowia i zwiększa ryzyko chorób związanych z wiekiem” – dodaje prof. George F. Solomon, współautor nowej publikacji.

Nie wszystko jednak stracone. Naukowcom udało się zauważyć jeszcze jedną, ciekawą zależność.

„Odkryliśmy, że z każdą godziną dodatkowego snu biologiczny wiek matki był... młodszy” – zapewnia prof. Carroll. „Zarówno ja, jak i wielu innych naukowców zajmujących się snem, jesteśmy przekonaniu, że zdrowie snu jest tak samo ważne dla ogólnego stanu zdrowia, jak dieta i ćwiczenia fizyczne”.

Niedobór snu... postarza matki, które urodziły dziecko

Zdaniem badaczy ich nowe odkrycie powinno zachęcić młode matki do tego, by częściej korzystały z pomocy innych osób, które mogą zająć się dzieckiem. Nawet krótkie przerwy na drzemkę w ciągu dnia mogą być okazją do tego, by organizm nieco się zregenerował, a czas, w którym dziecko śpi warto wykorzystać na odpoczynek, a nie na dodatkową pracę.

Naukowcy zaznaczają, że nadal nie ma pewności co do tego, czy zmiany, które zauważyli na podstawie analizy DNA młodych matek są długotrwałe. Dopiero dalsze badania na dużo większej grupie uczestników pozwolą ustalić, w jakim tempie kobiety po ciąży się starzeją i kiedy powracają do stanu sprzed porodu zbliżając się do wieku, który widnieje w ich metryce.

Czytaj też:

Ile lat krócej żyją single po sześćdziesiątce? Zaskakujące wyniki badańCzytaj też:

Sekret długowieczności stulatków tkwi w... jelitach! Przełomowe odkrycie