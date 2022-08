Cukierki, batony, żelki. Dzieci nimi karmione wykazały gorsze wyniki w tych badaniach

Mianem wysoko przetworzonej żywności określa się produkty, do których produkcji wykorzystuje się ogromne ilości cukrów, tłuszczów (zazwyczaj uwodornionych) i soli. Często bywają one w formie instant, do szybkiego przygotowania z proszku. Ale nie tylko: zaliczyć tu możemy wszystkie produkty typu fast food, niektóre gotowe dania, słodycze typu żelki, mrożoną pizzę, słodkie pieczywo. Jaki ma wpływ na dzieci?

Wysoko przetworzona żywność w diecie dziecka

Nowe badanie wykazało, że dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które spożywały więcej wysoko przetworzonej żywności, miały gorsze zdolności ruchowe niż dzieci, które spożywały mniej tych produktów. Wykazały również niższą sprawność sercowo-naczyniową u osób w wieku od 12 do 15 lat, które spożywały więcej wysoko przetworzonej żywności. Jest to jedno z pierwszych badań, które wykazały związek między spożywaniem tych produktów a niższym poziomem sprawności fizycznej u dzieci.

W tym badaniu żywność ultraprzetworzona została sklasyfikowana jako gotowe przekąski, płatki śniadaniowe, cukierki, napoje gazowane, słodzone soki i jogurty, zupy w puszkach i gotowe potrawy, takie jak pizza, hot dogi, hamburgery i nuggetsy z kurczaka.

„Chociaż wysoko przetworzone produkty gotowe można łatwo wrzucić do szkolnej torby, nasze badania pokazują, jak ważne jest przygotowywanie zdrowych przekąsek i posiłków. Pomyśl o tym jak o oszczędzaniu na emeryturę: teraz podejmujesz decyzje, które wpłyną na przyszłość twojego dziecka” . – powiedziała lider zespołu badawczego, dr Jacqueline Vernarelli z Sacred Heart University.

Analiza wykazała, że dzieci z najniższymi wynikami rozwoju lokomotorycznego do 5 lat spożywały dziennie o 273 kalorie więcej wysoko przetworzonej żywności niż dzieci z najwyższymi wynikami rozwoju lokomotorycznego. Z kolei nastolatki z dobrą sprawnością sercowo-naczyniową spożywały dziennie o 226 mniej kalorii z wysoko przetworzonej żywności niż ci, którzy nie mieli zdrowej sprawności sercowo-naczyniowej. W następnym kroku naukowcy planują dokładniej przyjrzeć się wzorcom konsumpcji żywności wysoko przetworzonej według grup wiekowych.

Czytaj też:

Zamieszanie z leżaczkami dla dzieci. W sprawie wypowiedział się UOKiKCzytaj też:

Dieta dla chorych na sibo – jaka będzie najlepsza? Co jeszcze sprawdza się w terapii?