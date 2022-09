Czy twoje dziecko jest przygotowane do szkoły? Ustal mu zasady

W pierwszych dniach szkoły rodzice powinni porozmawiać z dzieckiem o nowych obowiązkach i wytłumaczyć mu, dlaczego jest to ważne – wskazują psycholodzy. O jakie aspekty warto zadbać, żeby dziecko dobrze czuło się w szkole i dobrze się rozwijało?

Regularny tryb życia

Dziecko, które chodzi do szkoły, powinno mieć ustalone stałe godziny snu, wiedzieć, o której porze ma pójść do łóżka, o której wstać. Ważne jest także wyznaczenie czasu na odpoczynek i zabawę.

Sen

Zdrowy sen jest potrzebny wszystkim. Regeneruje organizm, poprawia samopoczucie. Jest szczególnie istotny dla dzieci, które rosną.

Ile snu potrzebuje twoje dziecko?

Ważne jest, żeby dziecko spało w nocy, a nie w dzień. Powinno kłaść się i wstawać o stałych porach, również w wolne od szkoły dni. Ilość snu zależy od wieku dziecka:

10 –11 godzin powinno spać, jeśli ma 6–12 lat,

8 –9 godzin, jeśli ma 12 lat i więcej.

Zapewnij dziecku godzinę aktywności fizycznej każdego dnia

Światowa Organizacja Zdrowia określa minimalny czas aktywności fizycznej dla dziecka każdego dnia, przez cały tydzień. Ma być nie krótszy niż 60 minut. Do ćwiczeń powinno się zachęcać dzieci już od najmłodszych lat. Aktywność fizyczna jest konieczna dla prawidłowego rozwoju, wyrabia też właściwą postawę, pozwala uniknąć kłopotów z kręgosłupem.

Postawa ciała

Coraz więcej dzieci i młodzieży w Polsce ma wady postawy. Do czynników powodujących wady postawy zaliczane są:

niewłaściwa postawa podczas siedzenia przy biurku,

niewłaściwe ustawienie krzesła przy biurku w szkole i w domu,

niewłaściwa wysokość monitora komputera, który powinien znajdować się na wysokości oczu,

noszenie plecaka na jednym ramieniu.

Internet

Aby chronić dziecko przed niebezpieczeństwami wirtualnego świata psycholodzy zalecają:

ustalenie zasad korzystania z internetu, dotyczące czasu spędzanego w sieci,

rozmowy o cyberprzemocy, o niewłaściwych reklamach, o bezpieczeństwie danych osobowych,

sprawdzanie, czy urządzenie, z którego korzysta dziecko, ma najnowsze oprogramowanie i programy antywirusowe oraz czy są włączone ustawienia prywatności,

włączenie kontroli rodzicielskiej, w tym bezpieczne wyszukiwanie.

Rozmawiaj ze swoim dzieckiem

Rozmowa

Interesuj się dzieckiem i jego sprawami, pytaj o kolegów, o to co wydarzyło się każdego dnia w szkole. Pozwoli ci to zbudować więź z dzieckiem i pomóc mu, jak będzie tego potrzebowało – doradzają specjaliści.

