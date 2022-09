4 rzeczy, które możesz zmienić w diecie dziecka, by wzmocnić jego odporność

Wrzesień oznacza nie tylko początek roku szkolnego, ale również sezonu infekcji i przeziębień. Aby wzmocnić odporność dziecka, warto pracować nad tym przez cały rok, dbając o zbilansowany sposób żywienia, a także o regularne hartowanie organizmu na zewnątrz niezależnie od warunków pogodowych.

Gdy dzieci trafiają do żłobka lub przedszkola, te wszystkie zabiegi mogą i tak okazać się niewystarczające, ponieważ placówki te są miejsce wymiany zarazków. Nie warto jednak załamywać rąk nad wizją nieustannego kataru czy kaszlu u malucha. Dobrze jest wprowadzić kilka zmian w codziennej rutynie, które mogą wzmocnić odporność dziecka.

1. Pamiętaj o witaminie D

Witaminę D suplementujemy przez cały rok. Jest to konieczne nie tylko dla prawidłowego rozwoju koścca dziecka, ale także dla dobrego funkcjonowania układu immunologicznego. Najlepiej jest podawać witaminę D rano do śniadania zawierającego odrobinę tłuszczu, ponieważ rozpuszcza się ona właśnie w tłuszczach. Suplementowana rano nie wpływa negatywnie na produkcję melaniny w organizmie i nie zaburza snu.

Witamina ta występuje głównie w tłustych rybach morskich, dlatego warto włączyć je do diety malucha jesienią i zimą. Pasta z makreli na kolację czy pieczona ryba na obiad to sposób na pyszny posiłek i na wzmocnienie odporności.

2. Dbaj o poziom kwasów Omega

Nienasycone kwasy tłuszczowe mogą również wspomagać odporność. Przyczyniają się także do prawidłowego rozwoju mózgu u dziecka oraz prawidłowej pracy serca. Niezależnie od wieku, warto podawać dzieciom kwasy z grupy Omega, a także kwasy DHA. Można to robić zarówno w formie suplementów, jak i naturalnych olejów, np. oleju z czarnuszki.

3. Wprowadź do diety kiszonki

Kiszone warzywa, surówki, zupy zawierające kiszonki to naturalny sposób na wzmocnienie funkcjonowania układu immunologicznego. Zawierają one bakterie kwasu mlekowego, dzięki czemu wspomagają mikroflorę jelitową i poprawiają odporność jelit. Dobrze jest regularnie spożywać kiszonki, by zadbać o odporność od środka.

4. Wyeliminuj cukier z diety

Tym, co mocno osłabia organizm i może przyczyniać się do wielu chorób, jest cukier. Dzieci spożywają go stanowczo zbyt dużo, sięgając po słodkie przekąski, bułki, chrupki, żelki czy słodkie napoje. Warto kontrolować ilość spożywanego cukru przez maluchy i starać się, by w codziennej diecie było go jak najmniej. Przyniesie to skutki nie tylko w postaci wzmocnienia odporności, ale również uchroni dziecko przed rozwojem chorób cywilizacyjnych.

