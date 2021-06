Olej z czarnuszki – korzyści zdrowotne, których nie znałeś

Starożytna medycyna wykorzystywała olej z czarnuszki do leczenia różnych dolegliwości, w tym bólów głowy, zębów, zapalenia stawów i kilku innych infekcji. Ta mała roślina o jasnofioletowych, niebieskich lub białych kwiatach jest dziś częściej składnikiem suplementów, kapsułek i rozmaitych żeli. Rzeczywiście, jej korzyści zdrowotne są imponujące. Jak działa na organizm?

Korzyści zdrowotne oleju z czarnuszki:

Reguluje ciśnienie krwi. Naukowcy wykazali, że spożywanie 5 ml oleju dziennie przez 8 tygodni może obniżyć zarówno skurczowego jak i rozkurczowego ciśnienia krwi bez jakichkolwiek szkodliwych efektów. Może wspierać zdrowie skóry. Dzięki zawartości nigellonu i tymochinonu poprawia zdrowie stawów, skóry i włosów. Oczyszcza pory, zapobiega powstawaniu drobnoustrojów, dlatego stosuje się go do łagodzenia trądziku i alergii skórnych. Podobnie działa na blizny – zmniejsza ich widoczność. Może przynieść korzyści osobom z astmą. Badanie u pacjentów z astmą wykazało lepszą kontrolę astmy dzięki suplementacji olejem z czarnuszki. Może sprzyjać kontroli glikemii. Olej z czarnuszki może modulować hiperglikemii i poprawy stanu glikemii. Może pomóc w kontroli wagi. Badania sugerują, że suplementacja oleju z czarnuszki może mieć korzystny wpływ na zmniejszenie masy ciała, BMI i obwód talii.

Jak spożywać olej z czarnuszki?

Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie od 2,5 do 5 ml oleju z czarnuszki dziennie, czyli mniej więcej jedną łyżkę stołową. Jeśli ktoś nie chce przyjmować go bezpośrednio, może dodawać olej do przygotowywanych przez siebie potraw. Warto dodawać go do sałatek, sosów czy zup. To także świetne urozmaicenie smaku makaronów i różnego rodzaju past kanapkowych. Należy jednak pamiętać, by nie poddawać oleju z czarnuszki obróbce termicznej, ponieważ straci on przez to wiele ze swoich prozdrowotnych właściwości.

Uwaga: stosowany miejscowo olej z czarnuszki może powodować wysypkę alergiczną, dlatego ważne jest, aby najpierw przetestować go na małym skrawku skóry, aby upewnić się, że nie wywołuje reakcji.

Czytaj też:

Olejowanie włosów w 6 prostych krokach. Zobacz, jak robić to poprawnie