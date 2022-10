Pozwól na drzemkę, hartuj i odpuść sterylne warunki. Jak poprawić odporność przedszkolaka?

Rodzice martwią się, że ich kilkuletnie pociechy często chorują. Warto mieć świadomość, że przedszkolaki mogą łapać infekcje nawet 8–10 razy w ciągu roku! Taka częstotliwość chorowania nie jest powodem do niepokoju. Dziecko najczęściej zmaga się z kaszlem, katarem, osłabieniem, gorączką, może nie mieć apetytu, być osowiałe. Dobra wiadomość jest taka, że z chorób kiedyś wyrośnie, poza tym jego odporność można wzmacniać na wiele sposobów.

Dlaczego dzieci chorują w przedszkolu?

Chorowanie w przedszkolu to temat, z którym styka się lub zetknie właściwie każdy rodzic. Układ odpornościowy rozwija się do ok. 12. roku życia. Oznacza to, że wcześniej – gdy odporność dziecka nie jest dojrzała – praktycznie każde zetknięcie się z drobnoustrojami chorobotwórczymi może skończyć się chorobą.

Dobra wiadomość jest taka, że kontakt z nimi stymuluje układ immunologiczny. Mniej więcej ok. 5. roku życia liczba infekcji u przedszkolaków zaczyna wyraźnie spadać, jest więc sporo prawdy w powiedzeniu, że „dziecko musi się wychorować”.

Najczęstsze infekcje wieku przedszkolnego – jak sobie z nimi radzić?

Przedszkolaki najczęściej łapią niegroźne infekcje zwane przeziębieniem, co ma miejsce przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym. Z poważniejszych chorób przedszkolaki najczęściej chorują na ospę wietrzną, odrę, bostonkę. U małych dzieci częste są zapalenie ucha oraz jelitówki.

Jak sobie z nimi radzić? W przypadku lżejszych infekcji często wystarcza leczenie domowe z zastosowaniem leków dostępnych w aptece bez recepty. Dziecko powinno dużo wypoczywać i pić. W przypadku niepokojących objawów (kilkudniowej gorączki, wysypki, omdleń, nasilającego się kaszlu powodującego trudności w oddychaniu) trzeba zgłosić się do lekarza. Czasem konieczne okazuje się zastosowanie antybiotyku.

Co na kaszel u dziecka?

To pytanie, które często stawiają rodzice i… wpisują w Google. Kaszel faktycznie jest problematyczny, bo utrudnia dziecku funkcjonowanie, zwłaszcza w nocy. Szczególnie męczący jest kaszel suchy, nieproduktywny, w którym nie dochodzi do odkrztuszania zalegającej wydzieliny – w przeciwieństwie do kaszlu mokrego, produktywnego. Gdy maluch nie może jeść, spać, mówić, a rodzice zastanawiają się, co na kaszel u dziecka zastosować, warto pamiętać, że istnieje wiele łagodnych i skutecznych remediów, które poprawią zdrowie przedszkolaka.

Nawadnianie – chory maluch powinien popijać wodę i, ewentualnie, soki (bez cukru) małymi łykami przez cały dzień. Polecana jest też ciepła woda z sokiem malinowym albo miodem. Uwaga! Miód w gorącej wodzie traci swoje cenne właściwości.

Domowy syrop z cebuli.

Syropy i lizaki (bez cukru) oraz aerozole na gardło z apteki.

Nawilżanie mieszkania, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Warto pomyśleć o elektrycznym nawilżaczu.

Ciepłe mleko z rozpuszczonym masłem i miodem oraz opcjonalnie zmiażdżonym ząbkiem czosnku (z czosnkiem trzeba jednak uważać, bo dzieci często nie chcą takiej mikstury wypić).

Inhalacje, np. z soli fizjologicznej albo z użyciem olejków (np. eukaliptusowego).

Nacieranie klatki piersiowej i pleców dziecka maścią zawierającą substancje lecznicze.

Podawanie dziecku ciepłych, ale nie gorących zup, np. rosołu.

Sposoby na katar u dziecka

Oprócz sposobów na kaszel, warto znać sposoby na katar u dziecka. Tutaj również bardzo ważny jest odpoczynek, wypijanie dużej ilości płynów, inhalacje i zdrowa, zbilansowana, rozgrzewająca dieta. W przypadku przedszkolaków można zastosować lecznicze aerozole do nosa (dostępne bez recepty) oraz zrobić dziecku kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych. Bardzo ważne jest regularne pozbywanie się wydzieliny z nosa. Jeśli dziecko nie potrafi dmuchać w chusteczkę, przydadzą się domowe zestawy do odciągania kataru.

Ospa, bostonka i inne infekcje

Ospa wietrzna i bostonka (choroba bostońska) to popularne infekcje wirusowe wieku dziecięcego. Nie należy ich ze sobą mylić, choć obie objawiają się wysypką. Dla porównania: anginę można pomylić z COVID-19, a jelitówkę z zatruciem pokarmowym. Warto pamiętać, że ochronę przed wieloma chorobami (całkowitą albo gwarantującą łagodniejszy przebieg) dają szczepienia.

Jak dbać o odporność małego dziecka?

Oto podstawowe zasady:

Nie wychowywać dziecka w sterylnych warunkach. Higiena, owszem, jest bardzo ważna, ale przesadna czystość nie pozwoli młodemu organizmowi zbudować odporności na wirusy i bakterie.

Nie przegrzewać – zarówno na spacerze, jak i w domu. Hartowanie dzieci jest bardzo ważne.

Stosując zdrową, zróżnicowaną dietę bogatą w witaminy, mikro-, makroelementy i naturalne probiotyki.

Pamiętać, że „nie ma złej pogody na spacer, jest tylko niewłaściwe ubranie”. Codzienna dawka ruchu to jeden z kluczowych czynników budujących odporność!

Zapewniając dziecku zdrowy, spokojny sen. Jeśli kilkulatek ma ochotę na dodatkową drzemkę w ciągu dnia, nie należy jej mu odmawiać.

Zmieniając klimat.

Nie nadużywając antybiotyków.

Podając dziecku preparaty immunostymulujące dostosowane do jego wieku (takie jak tran, kwasy omega, imbir, pelargonia afrykańska).

