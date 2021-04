Rotawirusy wywołują grypę żołądkową. Te objawy świadczą, że chorujesz na jelitówkę

Rotawirus to jedna z najczęstszych przyczyn biegunki oraz wymiotów. Wirus ten atakuje w szczególności dzieci, jednak nie oznacza to, że osoby dorosłe są odporne na zakażenie. Rotawirusy wywołują początkowo objawy podobne do grypy lub przeziębienia. Zakażenie może objawiać się podwyższoną temperaturą ciała, katarem, ogólnym osłabieniem. Do tych objawów w ciągu kilku godzin dołączają kolejne, wyjątkowo nieprzyjemne dolegliwości, czyli ból brzucha, wymioty i biegunka. Zakażenie rotawirusem trwa kilka dni i może prowadzić m.in. do odwodnienia organizmu.

Co to jest rotawirus?

Rotawirus to wirus z rodziny Reoviridae. Obecnie wyodrębniono 7 grup antygenowych tego wirusa, które oznaczane są kolejnymi literami alfabetu od A do G. Najczęściej zarażamy się rotawirusem typu A, B i C. Wywołują one objawy o różnym nasileniu. Zakażenie rotawirusem, czyli tzw. grypa żołądkowa lub jelitówka to jedna z najczęstszych przyczyn rozstroju żołądka, który nie jest spowodowany przez bakterie.

Wirusy grypy żołądkowej bardzo łatwo się rozprzestrzeniają i mogą przez długi czas przetrwać w wodzie, pożywieniu oraz na różnych powierzchniach. Z tego względu są zmorą rodziców dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli. Podatność na zakażenie zmniejsza się wraz z wiekiem oraz w związku z przebytą grypą żołądkową, jednak najlepszym sposobem na uniknięcie nieprzyjemnych dolegliwości oraz związanych z nimi zagrożeń jest szczepionka na rotawirusy. Warto wiedzieć, że nawet krótki kontakt z osobą zakażoną, także gdy nie ma ona jeszcze objawów choroby, jest potencjalnie niebezpieczny i w większości przypadków skutkuje zakażeniem.

Zakażenie rotawirusem – objawy

Rotawirusy bardzo szybko się namnażają, atakując osoby, które mają z nimi kontakt. Do zakażenia może dojść drogą kropelkową, poprzez kontakt z przedmiotem, na którym znajdują się drobnoustroje, a także poprzez spożycie zakażonych napojów lub pokarmów. Z tego względu na zakażenie narażamy się przede wszystkim w zamkniętych pomieszczeniach i dużych skupiskach ludzi. Rezerwuarem wirusa bardzo często są sale i toalety przedszkolne (wirus ten wydalamy z organizmu z kałem), meble, zabawki i ręczniki. Wystarczy, że dziecko włoży do ust nieumyte rączki, na których znajdują się rotawirusy, aby uległo zakażeniu.

Pierwsze objawy zakażenia rotawirusem są dość typowe dla większości infekcji sezonowych. To przede wszystkim osłabienie, brak apetytu, senność, stan podgorączkowy lub gorączka, a także typowe objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Docelowym miejscem namnażania się rotawirusów są jelita i żołądek, dlatego do powyższych objawów w krótkim czasie dołączają ból brzucha, biegunka i wymioty. Choroba może mieć różny przebieg, który zależy m.in. od odporności naszego organizmu. Od momentu zakażenia do momentu wystąpienia pierwszych objawów choroby mija średnio 1-4 dni. Choroba jest potencjalnie niebezpieczna dla niemowląt i małych dzieci, które w przypadku ostrego przebiegu zakażenia mogą wymagać hospitalizacji w celu nawodnienia organizmu i uzupełnienia poziomu elektrolitów.

Grypa żołądkowa – ile trwa?

Choroba może trwać do 10 dni, jednak najczęściej mija po 3-4 dniach dość burzliwych objawów. To, jak szybko organizm zwalczy zakażenie, zależy m.in. od zastosowanego leczenia. Nie uwzględnia ono stosowania leków na rotawirusy, bo nie są one dostępne. Leczenie uwzględnia stosowanie lekkostrawnej diety, nawadnianie organizmu, a także przyjmowanie elektrolitów i probiotyków w celu wsparcia organizmu w walce z wirusami. Konieczne może być także stosowanie leków przeciwgorączkowych.

Jelitówka – co jeść?

Podczas grypy żołądkowej nie powinniśmy spożywać cukru, soków owocowych i surowych owoców, a także mleka i jego przetworów. Wskazana jest dieta, która nie obciąża układu pokarmowego. Może ona uwzględniać gotowane kasze, ryż, gotowane warzywa, zupy bez wywaru mięsnego, jak również gotowane owoce m.in. przetarte jabłka. Jeżeli biegunka i wymioty ustąpią, można włączyć do diety gotowane, chude mięso. Nie należy zmuszać się do jedzenia w pierwszych godzinach od wystąpienia objawów – w tym czasie najważniejsze jest nawadnianie organizmu oraz dostarczanie do niego probiotyków i elektrolitów.

