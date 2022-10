Wirtualne uzależnienie. Jak rozpoznać objawy u dziecka?

O zagrożeniach płynących z niewłaściwego korzystania z internetu przypomina pacjencki serwis pacjent.gov.pl. Eksperci zwracają uwagę, że zdalna edukacja w czasie pandemii przyzwyczaiła nas do widoku dzieci i nastolatków przed komputerami i z telefonami komórkowymi w rękach. To często ważne narzędzia, które pomagają w nauce i umożliwiają kontakt z rówieśnikami. Jednak przyzwyczajenie do nich może niepostrzeżenie przerodzić się w nawyk, a potem w uzależnienie.

Jakie są objawy uzależnienia od internetu i smartfona?

Zwróć uwagę, jeśli dziecko:

ma ciągłą potrzebę korzystania z komputera lub telefonu i nie umie się od nich oderwać,

reaguje rozdrażnieniem lub nawet agresją na utrudnienia w dostępie do komputera lub telefonu,

izoluje się od rodziny i rówieśników,

zatraca się w świecie wirtualnym, przedkładając go nad rzeczywistość wokół siebie (szkołę, dom),

ma problemy z koncentracją,

ma problemy ze snem.

Jak pomóc dziecku z uzależnieniem?

Jak podkreśla serwis pacjencki, gdy dziecko tego wymaga – zwróć się po pomoc medyczną. W zależności od sytuacji zwróć się do psychologa lub psychologa szkolnego. W trudniejszych przypadkach pomóc może lekarz psychiatra. W każdym przypadku rodzic lub opiekun musi zgodzić się na leczenie dziecka.

Do końca czerwca 2023 roku możesz dodatkowo skorzystać ze specjalnego programu pilotażowego. Bezpłatnie i bez skierowania – wystarczy zgłosić się do jednego z ośrodków, które biorą udział w programie leczenia e-uzależnień u dzieci i młodzieży. LISTA PLACÓWEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PILOTAŻU.

Jak zapobiegać uzależnieniu dzieci i młodzieży?

Zadbaj o higienę cyfrową. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z wirtualnych mediów i konsekwentnie ich przestrzegaj.

Rozmawiaj z dzieckiem i naucz je, że może ci ufać. Wstyd przed opowiedzeniem ci, co zobaczyło, może sprawić, że nie poruszy pierwsze tego tematu.

Kontroluj. Włącz ustawienia prywatności i programy antywirusowe. Młodszym dzieciom włącz kontrolę rodzicielską, w tym bezpieczne wyszukiwanie.

Jak podkreślają eksperci, dzieci do ukończenia drugiego roku życia w ogóle nie powinny się stykać z mediami elektronicznymi. Nie pokazuj tak małym dzieciom bajek ani gier np. w telefonie, nawet jeśli to prosty sposób na chwilę odpoczynku dla rodzica – apelują.

