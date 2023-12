Ekstrawertyk lubi towarzystwo. Poznaj inne cechy tego typu osobowości. Jak ekstrawertyk radzi sobie w pracy i życiu osobistym?

Ekstrawertyk to osoba optymistycznie nastawiona do życia, dla której nawiązywanie nowych znajomości nie stanowi żadnego problemu. Ekstrawertycy energię czerpią z przebywania wśród ludzi, szukają pozytywnych emocji, są otwarci na nowe doświadczenia i nie boją się wykonywać ryzykownych kroków. Ekstrawertyk jest całkowitym przeciwieństwem introwertyka, który czerpie energię z własnego świata wewnętrznego, lubi przebywać w samotności i unika sytuacji społecznych. Introwertycy często mylnie postrzegani są jako osoby wstydliwe i nieśmiałe. Ekstrawertycy są duszami towarzystwa. Pewność siebie ułatwia ekstrawertykom wykonywanie pracy m.in. na stanowisku kierowniczym, ale bywa także przyczyną problemów w relacjach.

U niektórych ludzi występują jednocześnie cechy ekstrawertyczne i introwertyczne. O takich osobach mów się, że mają osobowość ambiwertyczną.

Kim jest ekstrawertyk? Co cechuje ten typ osobowości?

Ekstrawertyk to osoba towarzyska, żywiołowa i w ciągłym ruchu. Charakterystyczne cechy ekstrawertyka to m.in.:

pewność siebie,

gadatliwość,

pozytywne nastawienie do życia,

potrzeba ciągłego przebywania z innymi ludźmi,

potrzeba bycia w centrum uwagi,

otwartość na nowe znajomości i nowe doświadczenia.

Ekstrawertyk w życiu prywatnym

Ekstrawertycy mają wiele różnych zainteresowań i szerokie grono znajomych. W towarzystwie innych ludzi ekstrawertyk często wychodzi na pozycję lidera – dotyczy to zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. Ekstrawertycy, w przeciwieństwie do introwertyków, to osoby o charakterze dominującym, u których widoczna jest skłonność do narzucania swojego zdania, ryzykownych zachowań oraz podejmowania nieprzemyślanych decyzji. Ekstrawertycy działają pod wpływem zarówno pozytywnych, jak i negatywnych emocji.

Warto wiedzieć, że ekstrawertyk nie jest dobrym słuchaczem i często przerywa wypowiedzi innych osób. Osoba o tym typie osobowości źle czuje się w samotności, dąży do przebywania z innymi ludźmi oraz preferuje intensywny tryb życia. W życiu prywatnym i zawodowym trudno nadążyć za ekstrawertykiem, ale pewność siebie i determinacja do działania sprawiają, że ekstrawertycy zawsze otoczeni są sporą grupą znajomych i przyjaciół oraz bezustannie nawiązują nowe znajomości. Ekstrawertyk czerpie energię z szybkiego tempa życia i chętnie wybiera czynności, które pozwalają mu być w ruchu (uwielbia np. aktywność fizyczną).

Słabe cechy ekstrawertyka. Jakie trudności mogą mieć osoby ekstrawertyczne?

Pozytywnie nastawiony do życia ekstrawertyk często ma problemy z zaakceptowaniem niekorzystnych dla niego opinii innych oraz niezbyt dobrze radzi sobie ze stresem, który związany jest np. z koniecznością trzymania się sztywnych schematów. Wrażliwość na krytykę sprawia, że osoba ekstrawertyczna może być skłonna do podważania autorytetu innych ludzi. Ekstrawertyk w relacjach prywatnych i zawodowych może być męczący dla swojego otoczenia. Odbieranie ekstrawertyka przez innych ludzi zależy m.in. od jego stabilności emocjonalnej.

Ekstrawertycy postrzegani są jako osoby osiągające zamierzone cele, jednak często zdarza się, że mają poważne problemy z koncentracją, planowaniem i organizacją. Co więcej, ekstrawertycy bywają niecierpliwi, nieostrożni i działają impulsywnie. Ponadto są podatni na nudę, dlatego często decydują się na spotkania towarzyskie i poszukiwanie doznań. Związek z ekstrawertykiem może stanowić duże wyzwanie. Podatność na nudę, frustrację i problemy związane z tym, że nie zawsze są w stanie kontrolować emocje, mogą stanowić podłoże poważnych problemów w życiu osobistym i w kontaktach zawodowych. Ekstrawertycy są „uzależnieni” od ludzi, co sprawia, że trudno im budować stałe relacje, jeżeli partner lub partnerka starają się być na pierwszym miejscu i „mieć ekstrawertyka” na wyłączność. Warto pamiętać, że łatwo im nawiązywać nowe znajomości, a podstawą czerpania przez nich energii są właśnie kontakty z innymi.

Ekstrawertyk w pracy. W jakich zawodach się spełnia?

Lista idealnych zawodów dla ekstrawertyka jest bardzo długa. Znajdują się na niej zawody związane z przebywaniem w otoczeniu ludzi m.in.:

rzecznik prasowy,

pracownik HR,

doradca klienta,

menadżer,

przedstawiciel handlowy,

trener personalny.

W życiu zawodowym ekstrawertyk unika wykonywania monotonnych czynności, które wymuszają długie skupienie uwagi. Ekstrawertyk szybko się nudzi, potrzebuje coraz to nowych bodźców zewnętrznych, które zapewniają mu energię życiową oraz motywację do działania np. wystąpienia publiczne i spotkania z klientami. Wydajność ekstrawertyków wzrasta, jeżeli zauważają zainteresowanie swoją osobą.

Czytaj też:

Czy znasz te 3 typy osobowości? To właśnie z nimi można stworzyć udany związekCzytaj też:

Jak działać w zespole? Poznaj sekret skutecznej współpracy w grupie

Źródła: