Czy dziecko z katarem może iść do przedszkola?

Chore dziecko to dla pracujących rodziców duży problem. Maluchy w wieku przedszkolnym mogą chorować nawet kilkanaście razy w roku, więc trudno jest ciągle brać zwolnienie lekarskie lub zapewnić dziecku opiekę w domu np. z pomocą dziadków oraz niani. Jak postępować, gdy dziecko ma katar? Posyłać do przedszkola, czy nie?

Dlaczego przedszkolak ciągle choruje?

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym mogą łapać nawet kilkanaście infekcji w roku i jest to całkiem normalne. Jeżeli infekcje przebiegają łagodnie i szybko mijają, to są dobrym „treningiem” dla układu odpornościowego dziecka i wręcz mogą wyjść mu na zdrowie. Problem pojawia się, gdy każde przeziębienie kończy się zapaleniem oskrzeli, zapaleniem ucha lub innymi schorzeniami np. zapaleniem zatok – wywczas konieczna może być wnikliwa diagnostyka w celu sprawdzenia, czy przyczyną ciągłego chorowania nie są zaburzenia odporności lub alergia.

Katar u dziecka – czy zawsze jest objawem choroby?

Nie każde dziecko, które ma katar, jest chore. Czasami niewielki katar spowodowany jest suchym powietrzem, alergią wziewną lub nagłą zmianą temperatury, dlatego trzeba nauczyć się rozpoznawać pierwsze objawy przeziębienia oraz objawy, które powodują choroby wieku dziecięcego od chwilowej niedyspozycji, która nie ma nic wspólnego z chorobą.

Nie każdy katar jest wskazaniem do tego, aby dziecko pozostało w domu – tak przynajmniej twierdzą pediatrzy, jednak warto mieć zawsze na uwadze dobro dziecka. Przykładowo: katar będący pierwszym zwiastunem przeziębienia jest zwykle wodnisty, spływa do gardła, powoduje kaszel i towarzyszy mu częste kichanie – objawy te mogą utrudniać normalne funkcjonowanie wśród rówieśników. Co więcej, kichający i smarkający maluch będzie zarażał inne dzieci (o ile już się nie zaraziły, bo przeziębienie rozwija się kilka dni), na pewno nie zadba o to, aby dokładnie wydmuchać nos, umyć ręce po skorzystaniu z chusteczki i nie będzie miał ochoty do zabawy. Dodatkowym problemem może być np. spacer lub wyjście na plac zabaw, bo dziecko się zgrzeje, może zapomnieć o założeniu czapki lub przemoczy buty i spędzi resztę dnia w przedszkolu w mokrych skarpetkach, a to może spowodować, że zwykły katar przerodzi się w poważniejszą chorobę.

Jeżeli dziecko źle się czuje, jest „niewyraźne”, pokasłuje, ma stan podgorączkowy, narzeka na ból głowy, to musi zostać w domu, bo infekcja zaczyna się na dobre. Ważne: dziecko nie powinno iść do przedszkola po podaniu mu leków przeciwgorączkowych i w czasie antybiotykoterapii, bo kontakt z dużą ilością zarazków może spowodować, że spędzi w domu nie kilka dni, ale dwa tygodnie.

Z innego punktu widzenia – wodnisty katar może też być objawem alergii. Jeżeli pojawia się często i nie towarzyszą mu inne objawy infekcji, to warto wykonać testy alergiczne, bo nieleczona alergia może przerodzić się np. w astmę. Alergia wziewna nie jest powodem do izolowania dziecka od grupy rówieśniczej – dzieci z alergią mogą uczęszczać do przedszkola, jednak trzeba zadbać o właściwe leczenie i stosowanie preparatów łagodzących nieprzyjemne objawy. W niektórych przedszkolach wymagane jest zaświadczenie od alergologa, które pozwala uniknąć kłopotów i pretensji rodziców innych dzieci.

Czy posyłać do przedszkola dziecko z katarem? Za i przeciw

Pediatrzy twierdzą, że dziecko z katarem, ale bez innych objawów chorobowych, może iść do przedszkola. Rodzice innych dzieci uważają, że zakatarzone dziecko to źródło infekcji i poważniejszych problemów, a rodzice zakatarzonego malucha muszą podjąć trudną decyzję. Jaką? To zależy od samopoczucia dziecka, intuicji rodzica i wiedzy na temat jego stanu zdrowia. Wbrew pozorom, rodzic doskonale wie, kiedy jego dziecku coś dolega i nabiera je choroba – jeżeli czujemy, że dziecko jest chore, to dla jego dobra powinno zostać w domu. Jeżeli maluch nie ma żadnych objawów chorobowych, ma apetyt, dobrze się czuje i rozpiera go energia, to może iść do przedszkola, ale warto pamiętać, że najlepiej zawsze skonsultować się z pediatrą.