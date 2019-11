Jak dieta prenatalna, rodzaj porodu i karmienie niemowląt odnoszą się do alergii u dzieci

Dwa nowe badania prezentowane na dorocznym spotkaniu naukowym American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) w Houston zawierają nowe informacje o tym, jak dieta prenatalna, sposób przyjścia dziecka na świat i praktyki żywieniowe niemowląt mogą wpływać na ryzyko alergii. W badaniu przeanalizowano karty medyczne 154 822 dzieci i zidentyfikowano dzieci z 0, 1, 2, 3 lub 4 stanami alergicznymi. Zidentyfikowane stany to wyprysk, alergia pokarmowa, astma i katar sienny.

Naukowcy stwierdzili, że poród naturalny był związany ze zmniejszonym tempem rozwoju chorób alergicznych. Ponadto zarówno wyłączne karmienie piersią, jak i uzupełniające karmienie piersią były związane ze zmniejszonym rozwojem alergii. Chociaż matka nie zawsze może kontrolować sposób, w jaki rodzi się jej dziecko, karmienie piersią może być pomocne w zmniejszeniu częstości występowania i ogólnego obciążenia alergiami u dzieci – twierdzą naukowcy.

Alergie u dzieci a dieta matki

Naukowcy zaobserwowali także, że dzieci matek o złej różnorodności dietetycznej, a także tych z historią chorób alergicznych częściej zapadają na egzemę i / lub alergię pokarmową. Z matek sklasyfikowanych jako mające zarówno słabą różnorodność dietetyczną, jak i mających osobistą historię chorób alergicznych u 33 proc. dzieci zdiagnozowano egzemę i / lub alergię pokarmową w wieku 2 lat.

