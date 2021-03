Nowe odkrycie, nowa metoda walki z rakiem? Badania torują nieznaną dotąd ścieżkę leczenia

Odkrycie może mieć również ważne implikacje dla niektórych innych agresywnych nowotworów występujących u dzieci, w tym niektórych guzów mózgu, a także niektórych nowotworów występujących wśród dorosłych, w tym raka jajnika i prostaty.

Dlaczego nowe badania są takie ważne?

Nowe badania, prowadzone przez naukowców z Children's Cancer Institute wykazały, że białko komórkowe o nazwie ALYREF odgrywa kluczową rolę w przyspieszaniu działania genu sterującego rakiem (MYCN), w nerwiaku zarodkowym.

Naukowcy od jakiegoś czasu wiedzą, że jedna trzecia dzieci z nerwiakiem, które mają bardzo wysoki poziom MYCN w komórkach nowotworowych, ma znacznie gorsze rokowania. Jednak MYCN okazał się nieosiągalnym celem jeśli chodzi o projektowanie skierowanych przeciwko niemu leków. Zamiast tego naukowcy skupili się na znalezieniu innych cząsteczek, które działają w ścisłej współpracy z MYCN.

W nowych badaniach naukowcy z Children's Cancer Institute wykazali, że MYCN zależy od ALYREF, i tylko tą drogą napędza wzrost komórek nerwiaka. Według dr Zsuzsi Nagy i czołowych badaczy, profesora Glenna Marshalla i doktora Belamy Cheunga, jest to pierwsze na świecie takie odkrycie.

– Po raz pierwszy byliśmy w stanie wykazać, że ALYREF wiąże się i faktycznie kontroluje funkcję MYCN w komórkach nerwiaka niedojrzałego – wyjaśnia profesor Marshall. – Oznacza to, że mamy teraz nową cząsteczkę, którą możemy namierzyć, nowy sposób na dotarcie do MYCN i powstrzymanie go przed napędzaniem szybkiego wzrostu raka.

Wnioski i nadzieje na dalsze odkrycia

Profesor Marshall i jego zespół odkryli, że ALYREF wiązał się bezpośrednio z MYCN, aby włączyć inne białko, USP3, które zapobiega degradacji MYCN. Utrzymuje to niezwykle wysokie poziomy MYCN potrzebne do napędzania raka. Odkrycia te sugerują, że hamowanie ALYREF może przerwać ten cykl i okazać się bardzo cenną nową strategią terapeutyczną w przypadku nerwiaka zarodkowego wysokiego ryzyka.

Następnym krokiem będzie opracowanie silnego i specyficznego inhibitora ALYREF – leku być może zdolnego do hamowania działania tej cząsteczki – i przetestowanie go w modelach laboratoryjnych.

– Te badania dostarczają nowej wiedzy jako podstawy do odkrywania leków – powiedział dr Cheung. – Kiedy znajdziemy odpowiedniego kandydata na lek, możemy go sprawdzić w drodze badań klinicznych wśród dzieci z wysokim poziomem MYCN i ALYREF w guzach.

Celowanie w ALYREF może również okazać się użyteczną strategią terapeutyczną w przypadku innych typów raka, o których wiadomo, że, jak m.in. nerwiak zarodkowy wysokiego ryzyka, są napędzane przez MYCN. Należą do nich nowotwory krwi, rdzeniak zarodkowy, glejak zarodkowy, siatkówczak, rak jajnika, guz Wilmsa i neuroendokrynny rak prostaty. Potrzebne będą dalsze badania, aby zweryfikować ten potencjał.

