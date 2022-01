Dlaczego niemowlę kicha? To nie musi oznaczać choroby

Każdy człowiek kicha kilka razy dziennie i najczęściej nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Kichanie jest fizjologiczną czynnością, która służy oczyszczeniu dróg oddechowych z zanieczyszczeń. Dotyczy to wszystkich, nie tylko dorosłych, ale i dzieci.

Gdy jednak kichać zaczyna maleńkie niemowlę, w głowach rodziców zapalają się czerwone lampki. I słusznie, bo kichanie może mieć wiele przyczyn, a w przypadku tak małych dzieci, żadnych objawów nie należy lekceważyć.

Co to znaczy, że niemowlę kicha?

W drogach nosowych niemowlaka zbierają się różne zanieczyszczenia. Mogą to być resztki pokarmu (zwłaszcza gdy niemowlę je łapczywie i ulewa), kurz czy zanieczyszczenia. Kichanie pozwala oczyścić nosek i ułatwić oddychanie. W takiej sytuacji nie należy się tym w ogóle martwić.

Gdy jednak kichaniu towarzyszą inne objawy, np. rozdrażnienie, senność, brak apetytu czy katar, kichanie może oznaczać początek infekcji.

Przyczyny kichania u niemowlaka

Kichanie u niemowlaka może być oznaką:

oczyszczania noska

zatkania dróg oddechowych przez resztki pokarmu

alergii wziewnej

alergii pokarmowej

infekcji górnych dróg oddechowych

Kiedy trzeba udać się do lekarza?

Niemowlaka należy zabrać do lekarza, jeśli pojawiają się inne objawy infekcji. W przypadku przeziębienia zazwyczaj już kolejnego dnia występuje wydzielina z noska, stan podgorączkowy, kaszel albo brak apetytu. W takiej sytuacji trzeba wybrać się do pediatry, który osłucha dziecko i zaleci właściwe leczenie.

Jeśli kichaniu nie towarzyszą żadne objawy choroby, ale występuje ono bardzo często, może to oznaczać alergię. W tym wypadku często pojawiają się również zmiany skórne, np. wysypka czy plamki, a także łzawienie lub zaczerwienienie oczu. Warto także wybrać się do pediatry, bo być może maluch jest uczulony na białka mleka krowiego lub inne produkty, co oznacza wprowadzenie diety eliminacyjnej u mamy karmiącej piersią. Lekarz może również przepisać maści oraz kosmetyki do pielęgnacji skóry niemowlaka, dzięki którym świąd i zaczerwienienia znikną.

