5 skutecznych sposobów na katar u niemowlaka

Katar u niemowlaka najczęściej jest wynikiem infekcji wirusowej, ale może mieć też inne przyczyny. Gdy pojawia się u maluszka, rodzice martwią się jak ulżyć dziecku. Niemowlę nie potrafi wydmuchać nosa, kluczowe jest więc usuwanie zalegającej w nim wydzieliny i udrażnianie noska. Jak to zrobić i jak zwalczyć katar?

Gdy malucha dręczy katar

Zanim pojawi się katar u maluszka, możemy zauważyć, że niemowlę jest marudne. Częściej gorzej śpi, co chwilę się wybudzając albo przeciwnie jest bardziej senne niż zwykle. Niektóre dzieci również zaczynają pocić główkę w czasie snu – po drzemce na prześcieradle widać wyraźnie zaznaczony mokry ślad. To pierwsza oznaka, że organizm walczy z infekcją.

Po wystąpieniu takich objawów często kolejnego dnia pojawia się katar. Ma on przezroczysty kolor, jest lejący, utrudnia niemowlęciu prawidłowe oddychanie i ssanie pokarmu. Z tego względu nie należy go lekceważyć, bo nieleczony katar może przeobrazić się w zapalenie oskrzeli lub zapalenie ucha.

Przyczyny kataru

Katar jest infekcją wirusową i za jego pojawienie się najczęściej odpowiadają właśnie wirusy. Dziecko może zarazić się wszędzie – w sklepie, od starszego rodzeństwa, a nawet od nas samych, jeśli dopadło nas przeziębienie.

Katar u dzieci może jednak również towarzyszyć ząbkowaniu lub alergii. Najczęściej wtedy ma przezroczysty kolor i nie zmienia się w gęstą, zieloną wydzielinę. Takiemu katarowi z reguły nie towarzyszy kaszel.

Objawy nieżytu nosa

Przy infekcji wirusowej na początku maluszkowi cieknie z nosa przezroczysta wydzielina. Może to trwać 2-3 dni. Katar spływa do gardła, więc maluch może mieć chrypę, zmienioną barwę głosu albo delikatny kaszel. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja rodziców, by infekcja nie przerodziła się w poważniejszą chorobę.

Po kilku dniach wydzielina z nosa może zmienić kolor na zielony lub żółty. Wyraźnie staje się bardziej gęsta, dlatego trzeba ją rozrzedzać i usuwać z noska.

Kiedyś uważano, że zielony katar zatokowy jest oznaką infekcji bakteryjnej i wskazaniem do podania antybiotyku. Dziś odchodzi się od takiego podejścia i zaleca regularne wykonywanie inhalacji dziecku oraz oczyszczanie noska. To powinno wystarczyć, by maluch zwalczył infekcję.

Kolory kataru u dziecka

Katar u dziecka może mieć kolor:

biały

żółty

zielony

Nie oznacza to od razu, że dzieje się coś złego – kolor oznacza etap infekcji. U niemowląt jednak katar zawsze powinien być skonsultowany z pediatrą.

Leczenie nieżytu nosa

Aby zwalczyć katar poleca się:

inhalacje z soli fizjologiczne

inhalacje z majeranku

oczyszczanie noska za pomocą aspiratora

nawilżanie powietrza w pokoju maluszka

utrzymywanie optymalnej temperatury w sypialni (ok. 21 stopni Celsjusza)

Inhalacje na katar

U małych dzieci konieczne jest oczyszczanie i udrażnianie noska. Aby upłynnić wydzielinę, warto stosować inhalacje ze zwykłej soli fizjologicznej. Należy je robić dwa razy dziennie – rano i w południe. Po inhalacji oklepujemy plecki dziecka, by mogło odkrztusić zalegającą wydzielinę. Inhalacji nie należy przeprowadzać wieczorem, by nie prowokować ataków kaszlu.

Do inhalacji u niemowlaka można również wykorzystać majeranek. Wystarczy zaparzyć łyżeczkę majeranku i trzymając dziecko na rękach, wdychać opary. Aby zrobić to w sposób bezpieczny i nie oparzyć maluszka, warto zachować odpowiednią odległość od naparu. Dobrym pomysłem jest również wstawienie miski z naparem do pokoju śpiącego maluszka.

Nawilżanie powietrza

Przy katarze sprawdza się również nawilżanie powietrza. Można to zrobić, korzystając z elektronicznego nawilżacza albo rozwieszając w pokoju dziecka mokre prześcieradło na kaloryferze.

Odpowiednia wilgotność powietrza zapobiega wysuszaniu śluzówki nosa, co jest przyczyną przeziębień.

Gałgan z czosnku

Na gęsty, zielony i zatokowy katar sprawdza się również gałganek z czosnku. To bardzo prosta metoda – 2 ząbki czosnku kroimy na kawałki i zawijamy w gazę. Taki gałganek wieszamy w odległości 2-3 metrów od łóżeczka dziecka. Uwalniająca się z czosnku allicyna działa przeciwbakteryjnie i pomaga zwalczyć katar.

Maść majerankowa

Na katar u maluszka poleca się również maść majerankową. Wystarczy posmarować nią skórę pod nosem, by udrożnić drogi oddechowe. Maść zapobiega także przesuszaniu się podrażnionej od katary skóry nosa. Trzeba jednak pamiętać, że można ją stosować od 1. roku życia.

Wapno

Niektórzy pediatrzy polecają także w czasie kataru podawanie maluchowi wapna w syropie dla niemowląt. Wapno działa osuszająco i przyspiesza walkę z katarem.

